Polska Karol Nawrocki w TK. "Nie jesteście sędziami Trybunału Konstytucyjnego" Adam Styczek |

Nawrocki: nie jesteście sędziami Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/KamilDziubka

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Prezydent wszedł w sobotę w nocy do siedziby Trybunału Konstytucyjnego wraz z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, z którym wcześniej się spotkał.

Niedługo po wejściu prezydenta do gmachu TK, dziennikarz Onetu Kamil Dziubka opublikował nagranie, na którym widać fragment wymiany zdań pomiędzy Nawrockim i Korwin-Piotrowską. Na nagraniu widać również sędziów TK Krystiana Markiewicza i Macieja Berka.

⚠️Mamy kolejne nagranie z TK. Tym razem prezydent krzyczy do sędziów, że „nie są sędziami” i w otoczeniu funkcjonariuszy SOP wchodzi po schodach na górę. pic.twitter.com/rkhoQLIv94 — Kamil Dziubka 🟡🇵🇱🇺🇦 (@KamilDziubka) October 31, 2026 Rozwiń Źródło: X

- Jesteśmy sędziami Trybunału Konstytucyjnego –-zwróciła się do Nawrockiego Korwin-Piotrowska. - Nie jesteście - odparł prezydent. - Nie jesteście sędziami Trybunału Konstytucyjnego i przejmujecie ten budynek nielegalnie - zwrócił się po chwili.

Następnie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki dodał, że tak "dokonuje się zamachu stanu". - Nie wiem, czy pani ma tego świadomość - dodał.

- Pan minister pani wytłumaczy - powiedział następnie Nawrocki, zmierzając schodami do pokoi, gdzie znajdują się gabinety sędziów TK.

- Nie macie żadnych podstaw prawnych do tego, żeby ani tu przebywać, ani wydawać te śmieszne zarządzenia - powiedział następnie minister Bogucki.

"Politycy wtargnęli do TK. To pokazuje stawkę tej sprawy" - napisał na platformie X Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Politycy wtargnęli do TK. To pokazuje stawkę tej sprawy. https://t.co/gNkQa6SejF — Bartłomiej Przymusiński (@bprzymusinski) October 31, 2026 Rozwiń Źródło: X

Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz opublikował zdjęcie, na którym widać prezydenta Karola Nawrockiego w towarzystwie Zbigniewa Boguckiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego, wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego i szefa BBN Bartosza Grodeckiego.