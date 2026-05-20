Senat zdecydował w sprawie propozycji referendum Nawrockiego
"Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zaproponowanego przez prezydenta RP" - poinformował Senat na platformie X. Podano, że za referendum opowiedziało się 32 senatorów, 62 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.
Dzień wcześniej połączone senackie komisje - do spraw Unii Europejskiej, gospodarki narodowej i innowacyjności, infrastruktury, klimatu i środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi - zarekomendowały Senatowi niewyrażenie zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum.
"Pytanie, jakie prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało: 'Czy jest Pan/Pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?'" - dodano.
Decyzję Senatu skomentował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. "To głosowanie przeciwko prawu Polaków do wypowiedzenia się w sprawie rachunków, miejsc pracy i przyszłości naszej gospodarki. Można odrzucić wniosek, ale nie można uciszyć obywateli" - napisał na platformie X.
Szefernaker wcześniej, w trakcie środowego przemówienia w Senacie, przekonywał , że prezydent, kierując wniosek o przeprowadzenie referendum, sięga po instrument, który jest najwyższym w demokracji, „po bezpośredni głos ludu".
W Senacie krytycznie w sprawie wniosku o referendum
W trakcie obrad nad wnioskiem prezydenta, które trwały ponad pięć godzin, senator sprawozdawca Stanisław Gawłowski (KO) wyjaśnił, że - zgodnie z opinią profesor Barbary Wieliczko z Biura Współpracy Międzynarodowej - pytanie zawarte w propozycji referendum wydaje się logicznie niespójne. - Skoro polityka klimatyczna już doprowadziła do wzrostu kosztów, to czy jej hipotetyczne zaprzestanie spowoduje ich obniżenie, powrót do poziomu sprzed wdrażania tej polityki, czy też przeciwnie? - pytał Gawłowski.
Przytoczył też między innymi opinię konstytucjonalisty profesora Marka Chmaja, zgodnie z którą Senat powinien "kategorycznie odmówić wyrażenia zgody, albowiem projekt obarczony jest wadami merytorycznymi".
Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oceniła wniosek referendalny jako "festiwal hipokryzji, festiwal populizmu w wykonaniu przedstawicieli pana prezydenta". Jej zdaniem idea referendum została w tej sprawie sprowadzona do „politycznej chucpy”. Dodała, że pytanie referendalne "obraża obywateli i ich angażowanie się w demokrację". Podkreśliła, że przeprowadzenie referendum nie pomoże w budowaniu odporności kraju na kryzysy i wzrosty cen gazu i ropy.
Senator Władysław Komarnicki (KO) ocenił, że proponowane pytanie referendalne jest "absurdalne". Jego zdaniem celem prezydenta "jest destabilizacja kraju, polaryzacja społeczeństwa, wprowadzenie chaosu prawnego, a także obalenie obecnego rządu". W podobnym tonie wypowiedzieli się senatorzy Anna Górska (Lewica) i Waldemar Pawlak (PSL).
Piotr Masłowski (Nowa Polska-Centrum) stwierdził, że prezydentowi "nie zależy na referendum" z uwagi - jak ujął - na zmanipulowany wniosek w tej sprawie czy sformułowanie pytania z tezą.
Z kolei zdaniem senatora Aleksandra Szweda (PiS) niewyrażenie zgody na zarządzenie referendum przez Senat to symbol lekceważenia społeczeństwa i "dowód na to, że obecna władza bardziej ufa urzędnikom w Brukseli niż własnym obywatelom". Stwierdził, że celem referendum jest obrona "zdrowego rozsądku" i bezpieczeństwa ekonomicznego.
Zgodnie z prawem senatorowie wyrażają zgodę na zarządzenie referendum przez prezydenta w formie uchwały, która jest przyjmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
Nawrocki zaproponował referendum
Prezydent Karol Nawrocki 7 maja złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego udziału Polski w unijnej polityce klimatycznej. Wyjaśniając swoją decyzję, powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że w podpisanym porozumieniu z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" zadeklarował między innymi, że podejmie działania hamujące negatywne skutki wynikające z polityki europejskiego Zielonego Ładu.
Zapowiedź komentowali wtedy rządzący, między innymi marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która skrytykowała przede wszystkim sformułowane przez prezydenta pytanie. - To pytanie jest z tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie - oceniła.
- Jest to niewątpliwie ruch populistyczny, jak większość ruchów pana prezydenta - oceniła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Jak stwierdziła, miał on na celu "stworzenie wrażenia jakiegoś konfliktu pomiędzy interesem Polski a transformacją energetyczną".
"Kolejny Prezydent RP, który zeszmaca ideę referendum przez robienie z niego narzędzia propagandy" - pisała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na X.