Macron "zaniepokojony" reformami sądownictwa. Liczy na "wzmożenie dialogu" z Komisją Europejską

To wydarzenie ma dla nas ogromne znaczenie, a przede wszystkim głęboko w to wierzę, że stanowi przełom w relacjach polsko-francuskich - tak o pobycie w Polsce prezydenta Francji Emmanuela Macrona mówił podczas wspólnej konferencji prasowej w poniedziałek polski prezydent Andrzej Duda. Francuski przywódca ocenił, że "nasze państwa są bliższe, niż by się wydawało".

- Bardzo cieszymy się z tej dzisiejszej wizyty w Warszawie, w Polsce, pana prezydenta i całej delegacji francuskiej. Delegacji bardzo szerokiej, w której jest bardzo wielu ministrów. Całe to wydarzenie ma dla nas ogromne znaczenie, a przede wszystkim głęboko w to wierzę, że stanowi przełom w relacjach polsko-francuskich - mówił prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji z prezydentem Macronem. Jako przełom określił podpisanie przez szefów MSZ deklaracji ws. polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego, co - jak dodał - jest wypełnieniem deklaracji o strategicznej współpracy podpisanej w maju 2008 roku. Polski prezydent podkreślał, że dokument reguluje współpracę w bardzo wielu obszarach, w tym w obszarze militarnym, politycznym, gospodarczym.

Emmanuel Macron podkreślał, że to jego pierwsza wizyta jako prezydenta Francji w Polsce i pierwsza w tym roku wizyta europejska. - Jest to okres, w którym rozpoczęła działalność nowa Komisja Europejska. Otwiera się również nowa epoka po brexicie - musimy scalić, zacieśnić nasze przymierze, byśmy mogli funkcjonować w niepewnym świecie. Wiemy jaka jest sytuacja europejska i musimy odpowiedzieć na europejskie wyzwania - tłumaczył prezydent Francji. Również on nawiązał do podpisanych przed konferencją dokumentów. - To ważne dokumenty, ponieważ ponad 12 lat po podpisaniu poprzedniego dokumentu wyznaczamy kierunki współpracy strategicznej w zakresie cyberbezpieczeństwa, klimatu, bezpieczeństwa energetycznego, gospodarki, ten dokumenty wyznacza wspólny kierunek działania - dodał prezydent Francji.

"Francja może tutaj udzielić wsparcia Polsce"

- Współpraca dwustronna wykazuje, że nasze państwa są bliższe, niż by się wydawało - podkreślił Macron. - Kto zdaje sobie sprawę z tego, że Francja jest czwartym co do wielkości inwestorem w Polsce, że funkcjonuje tu ponad tysiąc francuskich przedsiębiorstw, że są one trzecim największym pracodawcą w Polsce, zatrudniającym 200 tysięcy pracowników? - pytał francuski prezydent. Zaznaczył, że jest przekonany, iż w ramach współpracy polsko-francuskiej można zrobić jeszcze więcej w dziedzinach energetyki, cyberbezpieczeństwa, współpracy przemysłowej, bezpieczeństwa i obrony. - Przed nami jeszcze dużo pracy - zauważył Macron. - Mamy wiele wspólnych kwestii i przekonań wchodzących w skład agendy europejskiej - dodał. Francuski prezydent wskazał na kwestie przemysłowe, energetyczne. - Francja może tutaj udzielić wsparcia Polsce - zadeklarował.

Macron: wyraziłem zaniepokojenie w związku z reformą sprawiedliwości

Macron powiedział również, że w rozmowie z prezydentem Dudą wyraził "zaniepokojenie związane z wprowadzanymi reformami wymiaru sprawiedliwości". - Chciałbym, by w najbliższych tygodniach wzmógł się dialog z Komisją Europejską. Wiem bowiem, że w Polsce, co pokazuje jej historia, głęboko zakorzenione są wartości wolności i sprawiedliwości.

Dodał, że w jego ocenie "Polska jest państwem głęboko europejskim, a Polacy są jednym z najbardziej proeuropejskich narodów na kontynencie."

- Myślę, że jest to duża siła i myślę, że wszyscy możemy i musimy z niej skorzystać - ocenił.

Program współpracy w ramach polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego

Wcześniej prezydenci rozmawiali w cztery oczy. Po spotkaniu rozpoczęły się rozmowy plenarne. Ze strony polskiej, oprócz prezydenta, szefów MSZ i MON, uczestniczyli w nich także szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch oraz prezydencki rzecznik Błażej Spychalski.

Po rozmowach plenarnych szefowie MSZ Polski i Francji w obecności prezydentów obu krajów podpisali program współpracy w ramach polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. Szefowie polskiego ministerstwa cyfryzacji i francuskiego MSZ podpisali także deklarację intencji między rządami Francji i Polski na rzecz wzmocnienia współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Przed godziną 15 Macron spotka się z premierem Morawieckim oraz ministrami jego rządu, a następnie z marszałkami Sejmu i Senatu: Elżbietą Witek i Tomaszem Grodzkim. Na poniedziałkowy wieczór przewidziane jest spotkanie Emmanuela Macrona ze społecznością francuską w Warszawie oraz intelektualistami i środowiskami kulturalnymi.

Drugiego dnia wizyty, we wtorek, Macron będzie przebywał w Krakowie, gdzie zwiedzi Zamek Królewski na Wawelu. Wygłosi też na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład dotyczący relacji polsko-francuskich oraz wizji Unii Europejskiej.

Samolot z prezydentem Francji wylądował w poniedziałek przed południem na warszawskim Lotnisku Chopina.

W południe prezydent Andrzej Duda powitał Macrona na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Prezydenta Francji witali też między innymi szef MSZ Jacek Czaputowicz oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Pierwsza wizyta prezydenta Macrona w Polsce

To pierwsza wizyta prezydenta Macrona w Polsce. Towarzyszą mu ministrowie: gospodarki i finansów Bruno Le Maire, minister do spraw sił zbrojnych Florence Parly i minister do spraw transformacji ekologicznej Elizabeth Borne. Polska jest 21. krajem z 27 państw Unii Europejskiej odwiedzonym przez prezydenta Macrona.

"Bardzo dobry moment, żeby uruchomić pogłębiony dialog po latach marazmu"

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zwrócił uwagę, że pierwsza po wielu latach wizyta prezydenta Francji w Polsce odbędzie się pierwszego dnia roboczego w Unii Europejskiej po brexicie. Jak dodał, wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE wpłynie na zwiększenie wpływu pięciu dużych stolic Europy kontynentalnej, w tym Paryża, Berlina, Rzymu, Madrytu i Warszawy.

- W takim układzie kontynentalnej Europy dialog polsko-francuski jest niezbędny do tego, żeby Unia Europejska dobrze funkcjonowała, żeby także podejmowała decyzje długofalowe - powiedział prezydencki minister.

- Myślę, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby ten pogłębiony dialog polsko-francuski uruchomić po, nie ukrywajmy, latach pewnego marazmu. Teraz mamy szansę także na to, żeby na najwyższym szczeblu ten dialog polityczny polsko-francuski się toczył - dodał Szczerski. Wśród najważniejszych tematów rozmów prezydentów Polski i Francji wymienił przyszłość NATO i relacji transatlantyckich, także w kontekście Unii Europejskiej.

Szczerski: mamy nadzieję, że dobra dyskusja przełamie impas

Według Szczerskiego innym istotnym tematem rozmów będzie sytuacja na Ukrainie oraz rozwój prac w ramach formatu normandzkiego (Ukraina, Francja, Niemcy, Rosja) i procesu mińskiego. - Chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób Francja dzisiaj ocenia postęp prac w formacie normandzkim i procesie mińskim - wyjaśnił minister. Jak dodał, obaj przywódcy mają poruszyć też kwestie dotyczące przyszłości Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja).

- Uważamy, że nadszedł czas, żeby Trójkąt Weimarski rzeczywiście także na najwyższym szczeblu odnowić - podkreślił. - Mamy nadzieję, że dobra dyskusja w Polsce przełamie ten impas i będziemy mogli spodziewać się w najbliższym czasie zaproszenia i tego, że szczyt Trójkąta Weimarskiego rzeczywiście się odbędzie, bo przyszłość Europy, relacji euroatlantyckich, relacji Unia Europejska-USA, polityki ukraińskiej, polityki wobec Rosji jest znakomitym polem do rozmów w trójkącie między Warszawą, Berlinem a Paryżem - wskazywał Szczerski. Wśród tematów rozmów prezydencki minister wymienił też bezpieczeństwo technologiczne, kwestię powstania sieci 5G oraz politykę rozszerzenia UE i NATO. - Będziemy przekonywać partnerów francuskich do tego, żebyśmy pozostawili otwarte drzwi dla państw, które aspirują do członkostwa w Unii Europejskiej oraz NATO - podkreślił minister. Jako istotny temat rozmów wskazał także politykę klimatyczną oraz konieczność sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Wyraził także nadzieję, że podczas wizyty prezydenta Francji w Polsce zostanie podpisany program wykonawczy do partnerstwa strategicznego. - Mamy nadzieję, bo taki jest plan, że będziemy gotowi do tego, żeby podczas tej wizyty podpisać w Polsce, w Warszawie, wieloletni program współpracy polsko-francuskiej, czyli program wykonawczy do partnerstwa strategicznego, które zostało zawarte między Polską a Francją - powiedział szef gabinetu prezydenta.

"Liczymy, że wizyta będzie impulsem do wzmocnienia współpracy"

Według Centrum Informacyjnego Rządu rozmowy premiera Morawieckiego z prezydentem Macronem dotyczyć będą "najważniejszych kwestii z zakresu relacji polsko-francuskich oraz bieżących spraw z agendy europejskiej i międzynarodowej".

"Liczymy, że wizyta stanowić będzie impuls do wzmocnienia współpracy gospodarczej oraz współpracy w sferze wojskowej" - podkreślono.

Według CIR spotkanie ma być okazją do przedstawienia stanowisk Polski w kwestii polityk Unii Europejskiej, takich jak wieloletni budżet UE na lata 2021-2027, polityka klimatyczna, polityka przemysłowa, rozszerzenie UE, relacje ze wschodnim sąsiedztwem, jak i w kontekście bieżącej agendy międzynarodowej. Premier zaprezentuje też polskie propozycje dotyczące pogłębionej współpracy w zwalczaniu oszustw podatkowych w Unii Europejskiej.

Szef MSZ: ta wizyta pokazuje, że przechodzimy do stosunków normalnych

- Przełomowa wizyta, w tym sensie, że otworzy ona możliwości współpracy poszczególnych resortów Polski i Francji. To ostatnie państwo, które zgłaszało pewne krytyczne opinie wobec Polski - ocenił w niedzielę przebywający w Estonii minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

- Ta wizyta pokazuje, że Francja akceptuje legitymację władz w Polsce i przechodzimy do stosunków normalnych. Liczę, że w najbliższym czasie te relacje będą zacieśniane w różnych wymiarach i powrócimy do normalnych, tradycyjnie bardzo dobrych, strategicznych (stosunków) między naszymi krajami - dodał szef MSZ.

Czaputowicz ocenił, że obecnie to Francja, Polska i Niemcy powinny ściśle współpracować jako państwa mające różne perspektywy rozwoju UE. - Wydaje mi się, że Francja też zrozumiała, że bez Polski trudno prowadzić skuteczną politykę w ramach Unii Europejskiej - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Podkreślił też, że Polska reprezentuje pewną wrażliwość i punkt widzenia państw regionu, a w ramach UE wnosi ważne do rozwiązania kwestie, takie jak budżet UE, kwestie klimatyczne, w których występuje duża różnica interesów. - Francja ma swoje interesy, Polska ma swoje. Natomiast mimo tych różnych interesów możemy wypracować kompromis - powiedział.

Szef MSZ jako różnicę w relacjach z Francją wymienił relacje z Rosją oraz relacje transatlantyckie. Wskazał, że Polska chce przedłużać sankcje nakładane na Rosję w związku z aneksją Krymu i opowiada się za silnymi relacjami transatlantyckimi.

- Prezydent Maron też zmienia swoje deklaracje. Uznaje rolę Polski, uznaje też rolę NATO, więc jest to dobra podstawa do rozmów - dodał.

"Symboliczna, długo wyczekiwana wizyta"

Emmanuel Bonne, doradca francuskiego prezydenta, który jest odpowiedzialny za przygotowanie jego wizyty w Polsce w czwartek mówił o konieczności nowego otwarcia w relacjach z Polską. - To ważna, symboliczna i długo oczekiwana wizyta francuskiego prezydenta w Polsce - podkreślał. Zapewnił, że "wbrew powszechnemu przekonaniu Polskę i Francję wiele łączy: między innymi polityka przemysłowa, fiskalna oraz dotycząca konkurencyjności, jak również współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa".

Jako główny cel wizyty prezydenta Macrona w Polsce Bonne wymienił "wyjaśnienie stanowiska Francji w kluczowych dla Europy sprawach: rozszerzenia Unii Europejskiej, relacji z Rosją oraz NATO". - Polska jest ważnym krajem w Unii Europejskiej o strategicznej pozycji geopolitycznej, bez Polski nie można prowadzić skutecznej polityki przemysłowej, klimatycznej czy obronnej - zaznaczył Bonne.

Powiedział też, że wizyta w Polsce francuskiego prezydenta ma charakter polityczny i nie jest przewidywane podpisywanie kontraktów, ale - jak zaznaczył - odbędą się rozmowy na szczeblu ministrów na temat długoterminowych projektów polsko-francuskich. Sprecyzował, że chodzi o projekty związane z branżą lotniczą, wojskowością, koleją, energetyką, w tym zwłaszcza energetyką jądrową na poziome współpracy z francuskim koncernem energetycznym EDF.

Bonne podczas konferencji prasowej powtarzał kilkakrotnie, że "praworządność nie jest tematem w bilateralnych relacjach polsko-francuskich". Ocenił, że "praworządność jest tematem w relacjach Polski z Unią Europejską oraz na różnych forach instytucji unijnych oraz Rady Europy. - Oczywiście temat jest ważny i Francja wspiera politykę Komisji Europejskiej w tym zakresie, ale to nie Francja ma zarzuty wobec Polski. Tu są inne instytucje, jak Komisja Wenecka czy Rada Europy - dodał doradca Macrona.

