Wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce jest przełomowa i otwiera możliwości współpracy - powiedział w niedzielę minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. - Ta wizyta pokazuje, że Francja akceptuje legitymację władz w Polsce i przechodzimy do stosunków normalnych - ocenił szef polskiej dyplomacji.

Prezydent Francji Emmanuel Macron będzie przebywał z wizytą w Polsce w poniedziałek oraz wtorek. Pierwszego dnia spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i ministrami jego rządu, odbędzie wizytę w parlamencie oraz spotka się z przedstawicielami społeczności francuskiej w Warszawie i polskimi środowiskami kulturalnymi. We wtorek natomiast prezydent Macron będzie przebywał w Krakowie, gdzie zwiedzi Zamek Królewski na Wawelu oraz wygłosi wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim.

"Świadczy o normalizacji stosunków między naszymi państwami"

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz pytany o wizytę prezydenta Francji w Polsce, zwrócił uwagę, że będzie to pierwsza wizyta Emmanuela Macrona w naszym kraju.

- To świadczy o normalizacji stosunków między naszymi państwami - powiedział Czaputowicz, który w niedzielę przebywa z wizytę w Estonii i między innymi odwiedził bazę lotniczą w miejscowości Amari, gdzie stacjonują polscy żołnierze z Polskiego Kontyngentu Wojskowego "Orlik".

- Przełomowa wizyta w tym sensie, że otworzy ona możliwości współpracy poszczególnych resortów Polski i Francji. To ostatnie państwo, które zgłaszało pewne krytyczne opinie wobec Polski - powiedział Czaputowicz. - Ta wizyta pokazuje, że Francja akceptuje legitymację władz w Polsce i przechodzimy do stosunków normalnych. Liczę, że w najbliższym czasie te relacje będą zacieśniane w różnych wymiarach i powrócimy do normalnych, tradycyjnie bardzo dobrych, strategicznych (stosunków) między naszymi krajami - dodał szef MSZ.