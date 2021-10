Prezydent Estonii z wizytą w Polsce, w Belwederze spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą

czytaj dalej

We własnym, biznesowym celu dopuszczono do antagonizacji nie tylko polskiego społeczeństwa, ale wielu społeczeństw - mówiła w "Tak jest" Sylwia Czubkowska z magazynu Spider's Web+, odnosząc się do doniesień amerykańskich mediów, które ujawniły dokumenty na temat działalności Facebooka, w tym przyczynienia się tej platformy do "społecznej wojny domowej" w polskiej polityce. Jeżeli wiemy, że dany algorytm ma wpływ na wynik wyborów politycznych, to już jest sprawa śliska - ocenił prof. dr hab. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego.