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Nawrocki gościem na gali MMA przed Białym Domem. Komentarz prezesa PiS

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Jarosław Kaczyński
Nawrocki będzie gościem gali UFC w Waszyngtonie. Kaczyński: nie poważam tego sportu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Nawet lubię oglądać sporty walki, ale takie, w których funkcjonują jakieś zasady związane z tradycją rycerską - powiedział Jarosław Kaczyński na czwartkowej konferencji prasowej. W ten sposób prezes Prawa i Sprawiedliwości komentował zaproszenie dla prezydenta na galę UFC w Waszyngtonie.

Prezydent Karol Nawrocki będzie gościem niedzielnej gali UFC w Białym Domu, organizowanej pod hasłem UFC Freedom 250. Prezydent USA Donald Trump będzie w tym dniu obchodził 80. urodziny. 

W czwartek o planowaną wizytę Nawrockiego w USA był pytany prezes PiS. - To, że prezydent Nawrocki został zaproszony na tę uroczystość, w istocie prywatną, bo w końcu urodziny to prywatna uroczystość każdego człowieka, nawet jeżeli jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to bardzo dobrze - ocenił. 

Kaczyński przyznał, że jest drugi aspekt tego wydarzenia, który nie budzi jego "poważania". - Ja nawet lubię oglądać sporty walki, ale takie, w których funkcjonują jakieś zasady związane z tradycją rycerską - powiedział dziennikarzom prezes PiS. 

- Na przykład, bokser, który obala na ziemię uderzeniem innego boksera, nie rzuca się na niego i nie bije go dalej, bo to jest właśnie ta tradycja. Natomiast, tego nie ma w MMA i ja w związku z tym nie poważam, że tak powiem, tego sportu - ocenił Kaczyński. 

"To wizyta o charakterze kurtuazyjnym"

W trakcie konferencji prasowej padło też pytanie o oczekiwania prezesa PiS wobec wizyty Nawrockiego w USA. - To jest wizyta o charakterze kurtuazyjnym, ale oczekuję, że te dobre relacje z prezydentem Trumpem, które są faktem niepodważalnym, zostaną w ten sposób umocnione - mówił Kaczyński. 

Polityk był też pytany o kontrowersje związane z galą Trumpa, o to, że odbędzie się ona przed Białym Domem. - Wszystko sobie dzisiaj można wyobrazić. Na świecie jest wielu ludzi oryginalnych. Do takich ludzi na pewno należy pan prezydent Trump. A jednocześnie pan prezydent Trump (…) robi wiele rzeczy, które zmieniają świat na lepsze - odpowiedział. 

W czwartek szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim Marcin Przydacz poinformował, że prezydenci Polski i USA będą rozmawiać w trakcie wizyty o kwestiach bezpieczeństwa, w tym o stałych bazach amerykańskich w naszym kraju. Wspomniał też o prezentach, jakie Nawrocki przygotował dla Trumpa z okazji jego urodzin

Kontrowersyjna gala i huczne urodziny Trumpa

Składająca się z siedmiu walk gala zaplanowana jest na 14 czerwca. Przed Białym Domem wzniesiono już tymczasową arenę. 

5 czerwca 2026 r.
Przygotowania do gali UFC na terenie Białego Domu, 5 czerwca 2026 r.
Źródło zdjęcia: Jim Lo Scalzo/EPA/PAP

Wydarzenie jest szeroko komentowane przez amerykańskie media. Dziennik "Washington Post" przypomniał, że poprzednik Trumpa Joe Biden dzień swoich 80. urodzin spędzał w gronie rodzinnym i nie podjęto wtedy próby "przekształcenia tego wydarzenia w wydarzenie polityczne".

Dziennik zwrócił też uwagę, że przed erą Trumpa prezydenckie urodziny rzadko przeradzały się w publiczne widowiska, a prezydenci świętowali przy rodzinnych obiadach i na kameralnych spotkaniach.

Kontrowersje wzbudza nie tylko miejsca i charakter gali, lecz także jej aspekt finansowy. Chociaż wydarzenie było reklamowane jako część obchodów 250-lecia niepodległości USA, nie będzie darmowej transmisji. Magazyn "Forbes" opisał też możliwość wykupienia pakietów VIP za 1,5 miliona dolarów, czyli ponad pięć milionów złotych. Obejmują między innymi miejsce na trawniku Białego Domu i wstęp na prywatne przyjęcie. 

Nie jest jasne, czy do organizacji wydarzenia dorzucą się amerykańscy podatnicy. Biały Dom zaprzecza, ale "Forbes" zwraca uwagę, że nie wiadomo, kto pokryje koszty związane z zabezpieczeniem gali.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
USADonald TrumpJarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćKarol Nawrocki
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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