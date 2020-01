Prezydent Austrii: dyskredytacja, dyskryminacja i antysemityzm znalazły swój finał w Auschwitz

Kładę duży nacisk na to, by mówić, że Auschwitz nie spadło jak grom z jasnego nieba - powiedział prezydent Austrii Alexander Van der Bellen podczas uroczystości otwarcia siedziby austriackiego konsulatu generalnego w Krakowie. Na uroczystościach obecny był także prezydent Andrzej Duda.

Prezydenta Van der Bellena zacytował w poniedziałek w czasie uroczystości były więzień obozu Marian Turski. - Pamięta pan panie prezydencie, kiedy gościł pan mnie i kierownictwo międzynarodowego komitetu oświęcimskiego, kiedy mówiliśmy o tamtych czasach. W pewnym momencie pan użył takiego sformułowania "Auschwitz nie spadło z nieba" (…) Może się to nawet wydawać banalne stwierdzenie, ale jest w tym niesłychanie głęboki, bardzo ważny do zrozumienia skrót myślowy - oświadczył Turski.

- Ważnym elementem pracy konsulatu generalnego - ocenił prezydent Austrii - od zawsze była także praca poświęcona miejscom pamięci, przede wszystkim obozowi koncentracyjnemu Auschwitz-Birkenau. - Kładę duży nacisk na to, by mówić, że Auschwitz nie spadło jak grom z jasnego nieba, tylko towarzyszy temu długa historia dyskredytacji, dyskryminacji i antysemityzmu. Wszystko to, co znalazło swój nieszczęśliwy finał w Auschwitz - mówił prezydent Austrii, dodając, że praca poświęcona pamięci będzie kontynuowana.