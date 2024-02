Prezydent: zwołam Radę Gabinetową 13 lutego

Wydam dzisiaj postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 13 lutego - poinformował w czwartek prezydent Andrzej Duda. Dodał, że w czwartek zostaną przesłane zaproszenia do premiera i członków rządu.

Prezydent Andrzej Duda wydał w czwartek oświadczenie po tym, jak w środę podpisał ustawę budżetową i okołobudżetową na 2024 rok, ale jednocześnie zdecydował o skierowaniu ich, w trybie kontroli następczej, do Trybunału Konstytucyjnego. Jak wskazano we wczorajszym komunikacie Kancelarii Prezydenta RP, wynikało to z procedury uchwalenia ustaw w związku z brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Duda: chcę wyrazić satysfakcję z tego, że rząd będzie mógł realizować zobowiązania

- Jak państwo wiecie, bo informowaliśmy o tym i było to i jest szeroko komentowane wczoraj podjąłem decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej i przesłaniu jej do publikacji. Tak też się stało. Ustawa budżetowa w niedługim czasie wejdzie w życie. Chcę wyrazić satysfakcję z tego, że rząd będzie mógł realizować te zobowiązania, które podjął, które też wpisał do ustawy budżetowej - powiedział Duda.

Nie wspomniał, że zdecydował o skierowaniu ustaw w trybie kontroli następczej do TK ani o tym, że, jak informowała Kancelaria Prezydenta "analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia Posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych".

Duda w trakcie swojego wystąpienia wyraził też zadowolenie, że premier Donald Tusk mocno zaakcentował to, że stworzona została możliwość realizacji rządowych zobowiązań, w tym podwyżek. - To bardzo dobrze, tak powinna być realizowana polityka - dodał.

- Liczę na to, że konsekwentnie premier i jego rząd, większość parlamentarna, te swoje zobowiązania zrealizuje - powiedział prezydent.

Duda mówił, że kieruje nim troska o przyszłe pokolenia i zapewnienie im możliwości rozwoju oraz bezpieczeństwa. Stąd - jak podkreślił - muszą być realizowane zadania takie jak wielkie inwestycje, które zostały już zaplanowane, jak Centralny Port Komunikacyjny, kwestia energetyki jądrowej oraz modernizacja polskiej armii.

Duda o Radzie Gabinetowej

Andrzej Duda zapowiedział wydanie postanowienia o zwołaniu Rady Gabinetowej. Jak tłumaczył, oznacza to przeprowadzenie obrad Rady Ministrów, pod przewodnictwem prezydenta Rzeczpospolitej. Dodał, że Rada Gabinetowa zostanie zwołana 13 lutego na godzinę 13.

- To będzie dwa miesiące od czasu, kiedy został powołany rząd. Po dwóch miesiącach pracy będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i spokojnie przedyskutować kwestię tego, jak rząd postrzega inwestycje, jak rząd zamierza dalej realizować te inwestycje, jakie w tym zakresie już zostały podjęte działania, jakich działań możemy się spodziewać w przyszłości - mówił.

Duda wyznał, że bardzo liczy na "merytoryczne posiedzenie z rządem". - Daję na to prawie dwa tygodnie czasu po to, aby przedstawiciele rządu mogli spokojnie się przygotować, żeby nie byli zaskoczeni. 13 lutego to jest wtorek, a więc dzień, kiedy zwykle odbywają się posiedzenia rządu. Godzina 13 mam nadzieję, że do tego czasu rząd zdąży odbyć swoje posiedzenie i spokojnie państwo ministrowie będą mogli przyjść do Pałacu Prezydenckiego, żeby tą Radę Gabinetową (...) odbyć i te kwestie niezwykle ważne dla przyszłości, dla rozwoju naszego kraju, dla umocnienia bezpieczeństwa naszego kraju przedyskutować, zaplanować, przedstawić - powiedział Duda.

Podkreślił, że to "jedna z fundamentalnych kwestii". - Musimy w ten sposób myśleć. To właśnie jest kwestia odpowiedzialności, spojrzenia w przyszłość, dbania o przyszłe pokolenia - stwierdził.

Ja mówił Duda, "dzisiaj zostaną przesłane też zawiadomienia, zaproszenia do pana premiera, do członków rządu". - Mam nadzieję, że wszyscy będą przygotowani spokojnie na tego 13 lutego i tutaj w Pałacu Prezydenckim Rada Gabinetowa się odbędzie - dodał.

