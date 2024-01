Tam jest drugie dno. Niestety pan prezydent brnie w coś, co nie przystoi prawnikowi. Brnie w sytuację, w której zaprzecza oczywistym wnioskom wynikającym z ustawy. Mandat panów Kamińskiego i Wąsika wygasł z chwilą wydania prawomocnego wyroku, w drugiej instancji - komentował decyzję prezydenta w sprawie budżetu prof. Krzysztof Rączka. - Jeśli chodzi o stronę merytoryczną, to jest budżet przygotowany przez poprzedni rząd - mówił były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, ale jednocześnie zdecydował o skierowaniu jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku tak zwanej ustawy okołobudżetowej.

"Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją" - przekazano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP.

Jak napisano, "analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia Posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych. Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP".

Decyzję prezydenta w "Tak jest" komentowali prof. Krzysztof Rączka, sędzia Sądu Najwyższego, z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

- Gdyby nawet Trybunał uznał, chociaż nie wiem na jakiej podstawie, że ten budżet jest niekonstytucyjny, to w pierwszej kolejności należałoby go ponownie uchwalić, uchwalić ponownie te punkty, które zostaną przez Trybunał zakwestionowane - tłumaczył Stępień.

- Można byłoby szukać dziury w całym i powiedzieć, że coś zostało niezgodnie z procedurami uchwalone w budżecie, ale nie sądzę, żeby tutaj coś takiego było. A jeśli chodzi o stronę merytoryczną, to jest budżet przygotowany przez poprzedni rząd - dodał były prezes TK.

Prof. Rączka: prezydent brnie w coś, co nie przystoi prawnikowi

- Tam jest drugie dno - skomentował prof. Rączka. - Niestety pan prezydent brnie w coś, co nie przystoi prawnikowi wykształconemu na Uniwersytecie Jagiellońskim ze stopniem doktora. Brnie w sytuację, w której zaprzecza oczywistym wnioskom wynikającym z ustawy. Mandat panów Kamińskiego i Wąsika, i to nie podlega żadnej dyskusji, wygasł z chwilą wydania prawomocnego wyroku, w drugiej instancji. Prezydent, nie wiem z jakich powodów, uparł się, że będzie trzymał się koncepcji, że oni nadal są posłami - mówił Rączka.

Prof. Rączka tłumaczył też, że decyzja prezydenta nie jest "furtką do przedterminowych wyborów", bo przedstawiono projekt budżetu w wymaganym terminie. - Konstytucja wyraźnie mówi, że prezydent może rozpisać nowe wybory, jeżeli w ciągu czterech miesięcy od przedstawienia projektu budżetu nie zostanie on przekazany prezydentowi do podpisu - powiedział.

Za co zostali skazani Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik

Zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani przez warszawski sąd okręgowy za niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień. Chodzi o okres od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku i działania dotyczące tzw. afery gruntowej. W okresie Mariusz Kamiński był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a Maciej Wąsik jego zastępcą. Razem z nimi skazano również dwóch innych członków ówczesnego kierownictwa CBA.

Jak stwierdził sąd okręgowy, Mariusz Kamiński "przekroczył przyznane mu uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków" w ten sposób, że "kierował popełnieniem" czynu zabronionego przez podległych mu funkcjonariuszy CBA "pomimo braku podstaw prawnych". Wyrok mówi m.in. o zaplanowaniu, zorganizowaniu i zrealizowaniu "przy wykorzystaniu wykonujących jego polecenia funkcjonariuszy CBA" (w tym Macieja Wąsika - red.) prowokacji. Stwierdza, że "zlecił zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów" przeprowadzenie odrolnienia gruntów. Aby to uwiarygodnić - jak stwierdza sąd - "zlecił podrobienie szeregu dokumentów urzędów administracji rządowej i samorządowej", które wymieniono w wyroku.

W odniesieniu do Macieja Wąsika sąd stwierdził, że nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że "wykonując polecenia przełożonego, to jest Szefa CBA Mariusza Kamińskiego, których realizacja spowoduje popełnienie czynu zabronionego, nie dopełnił wynikającego z art. 71 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA obowiązku odmowy wykonania polecenia, a także przekroczył uprawnienia w ten sposób, że zlecił podległym mu pracownikom przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych (…) pomimo braku podstaw prawnych do ich realizacji".

Pytania o działania CBA za rządów Mariusza Kamińskiego i Macja Wąsika. "Oni łamali ludziom życia" Adrianna Otręba/Fakty TVN

Czym była tzw. afera gruntowa

Afera gruntowa była prowokacją wymierzoną przeciwko ówczesnemu wicepremierowi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego - Andrzejowi Lepperowi. Jak przypomina Konkret24, latem 2007 roku CBA przeprowadziło operację, w ramach której wręczono dwóm osobom w kierowanym przez Leppera Ministerstwie Rolnictwa tzw. kontrolowaną łapówkę za odrolnienie gruntu na Mazurach. Przeciek utrudnił jednak doprowadzenie sprawy do końca. Według sądu Kamiński zaplanował i zorganizował prowokację CBA, zlecił wprowadzenie w błąd jednej osoby i podżeganie do korupcji, podczas gdy brak było podstaw do wszczęcia operacji CBA w resorcie rolnictwa. Polecenia Kamińskiego wykonywał jego zastępca Maciej Wąsik i dwóch oficerów z pionu operacyjno-śledczego - czytamy na Konkret24.

W efekcie Andrzej Lepper został zdymisjonowany przez ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego, tym samym rozpadła się koalicja PiS-Samoobrona-LPR, co doprowadziło w efekcie do przedterminowych wyborów. Po nich władzę przejęła koalicja PO-PSL.

