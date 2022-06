Prezydent Andrzej Duda zastosował prawo łaski wobec kobiety skazanej za handel narkotykami

"Batalia o wstrzymanie wykonania kary"

Wtedy jednak - jak opisuje to dziennik - Paulina P. "rozpoczęła batalię o wstrzymanie wykonania kary". "Fakt" opisuje, że w kwietniu sąd odroczył kobiecie pójście do więzienia o pół roku i uzasadnił to tym, że powinna zorganizować dzieciom opiekę na czas odbywania kary za kratami. Taka też była linia argumentacji jej obrony. Wskazywała ona, że karę do obycia, również za handel narkotykami, ma także jej partner, a obecnie mąż i jeśli oboje mieliby trafić za kraty, to dzieci zostaną bez opieki. "Dodatkowo również, według obrońcy P., jej partner w tamtym czasie pozostawał bezrobotny" - pisze "Fakt".