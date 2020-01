"Element naszej dobrej, wspólnej historii". Prezydent Duda z propozycją dla Zełenskiego

Zaproponowałem prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, żebyśmy wspólnie uczcili pamięć żołnierzy ukraińskich i polskich, którzy w 1920 roku walczyli z nawałą bolszewicką - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda w Oświęcimiu na wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy. - My jesteśmy braćmi i siostrami, o tym nigdy nie możemy zapominać - podkreślił Zełenski.

Propozycja dla Zełenskiego

Na wspólnej konferencji prasowej Andrzej Duda poinformował, że wśród tematów rozmów z Wołodymyrem Zełenskim pojawiły się między innymi plany wspólnego działania na rozpoczęty rok, w tym umacnianie więzi między społeczeństwami - polskim i ukraińskim. - Zaproponowałem panu prezydentowi, żebyśmy wspólnie uczcili pamięć żołnierzy ukraińskich i polskich, którzy w 1920 roku walczyli z nawałą bolszewicką - oznajmił Duda. Jak mówił, w tym roku przypada "stulecie Bitwy Warszawskiej, ale to jest także stulecie tamtej wielkiej wojny".

Podkreślił, że wówczas obok polskich żołnierzy "mężnie stawali, walczyli, oddali życie w tamtej wojnie" także żołnierze ukraińscy. - Walcząc w tej samej sprawie, w której walczyli i nasi żołnierze - dodał. - To jest na pewno element naszej dobrej, wspólnej historii i zaproponowałem panu prezydentowi, żebyśmy tę pamięć uczcili - ocenił Duda.

"Podziękowałem panu prezydentowi za przychylność"

Duda wyraził także zadowolenie z rozmów dotyczących innych kwestii historycznych. "Cieszę się, że wiele elementów historycznych, które były w impasie do tej pory teraz spokojnie i konsekwentnie jest przełamywanych. Podziękowałem panu prezydentowi za przychylność wobec działań ekshumacyjnych, dzięki którym będzie możliwe upamiętnienie poległych polskich żołnierzy we Lwowie i w innych miejscach" - zaznaczył.

"My jesteśmy braćmi i siostrami, o tym nigdy nie możemy zapominać"

Prezydent Ukrainy zapewnił, że po tym jak udało się obniżyć emocje w sprawach dotyczących tragicznej przeszłości Polaków i Ukraińców, m.in. poprzez zniesienie moratorium na poszukiwania szczątków polskich ofiar na terenie Ukrainy, strona ukraińska będzie akcentować to, co łączy oba narody.

- W przyszłości tak będzie. Na przykład 100-lecie Bitwy Warszawskiej w sierpniu, a w przeciągu całego roku będzie wiele wspólnych przedsięwzięć - zapewnił Zełenski, podając jako jedno z nich wizytę prezydenta Polski na Ukrainie. Zauważył przy tym, że Ukraina i Polska to nie tylko państwa sąsiedzkie. - My jesteśmy braćmi i siostrami, o tym nigdy nie możemy zapominać - oświadczył.

Prezydenci o sytuacji w Donbasie

Prezydent Andrzej Duda przekazał też, że jednym z tematów rozmów była sytuacja na Ukrainie, w szczególności na obszarze okręgów: donieckiego, ługańskiego i okupowanego Krymu oraz relacje z Rosją. - Dla Polski sprawa jest jednoznaczna. My żądamy przywrócenia prymatu prawa międzynarodowego w tym zakresie, zaprzestania naruszania norm tego prawa, powrotu do pełnej integralności terytorialnej Ukrainy - powiedział. - To jest nasza jednoznaczna postawa i Ukraina zawsze może na naszą jednoznaczną postawę liczyć - zapewnił prezydent.