Szrot: Prezydent zakończył izolację. Zakażenie koronawirusem przeszedł bardzo łagodnie

czytaj dalej

W szczycie piątej fali niemal co trzeci pracownik może być chory, w izolacji lub na kwarantannie - to realny scenariusz według analiz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pismo z takim alertem trafiło właśnie do wszystkich spółek i instytucji, które zarządzają elementami infrastruktury krytycznej państwa.