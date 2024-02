Prezydent Andrzej Duda w Kenii. Wizyta, która niesie "bardzo duży ładunek ekonomiczny"

Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że jego wizyta w Kenii będzie stanowić silny impuls do rozwoju polsko-kenijskiej współpracy gospodarczej, a także w dziedzinach nauki i badań. Powiedział, że jego wizyta "niesie w sobie bardzo duży ładunek ekonomiczny na przyszłość dla obu krajów". Natomiast prezydent Kenii William Ruto zadeklarował, że Polska jest tam cenionym partnerem i zachęcał do inwestowania w jego kraju.

W poniedziałek w Nairobi odbyło się spotkanie prezydenta Dudy z jego kenijskim odpowiednikiem. Kenia to pierwszy przystanek w podróży polskiego prezydenta do Afryki Wschodniej. Duda odwiedzi też Rwandę i Tanzanię.

Andrzej Duda zaprosił prezydenta Kenii do Polski

Polski prezydent zaznaczył, że obszarów do rozwoju współpracy przedsiębiorców z obu krajów jest co najmniej kilka: rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, mleczarstwo, nowoczesne technologie w ochronie środowiska, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, nowoczesna polityka podatkowa, sektory bankowy i usług medycznych.

Duda przekazał, że zaprosił prezydenta Kenii do Polski. - I mam nadzieję, że ta wizyta, która jest spektakularna ze względu na to, że jest pierwszą wizytą polskiego prezydenta w Kenii, będzie miała także wymiar przełomowy jeśli chodzi o naszą dalszą współpracę. Będzie to pierwszy bardzo silny impuls do współpracy gospodarczej, także do rozwoju współpracy w dziedzinie nauki, badań. Ale mam też nadzieję, że drugim takim impulsem będzie wizyta pana prezydenta u nas, w Polsce, w Warszawie, na którą już w tej chwili czekamy - zaznaczył.