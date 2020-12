"Tam, skąd inni uciekali, państwo pojechaliście pomagać". Prezydent wręczył oznaczenia medykom

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w czwartek z uczestnikami misji medycznej we włoskiej Lombardii i wręczył im odznaczenia. - Tam, skąd inni uciekali, państwo pojechaliście pomagać, po to, żeby realizować przysięgę Hipokratesa - powiedział na spotkaniu prezydent Andrzej Duda.

"Nie zawahali się pojechać tam, gdzie było najgorzej"

- Pojechaliście państwo nieść pomoc, zmierzyć się z nieznanym, bo w tamtym momencie koronawirus wiosną tego roku był czymś u nas zupełnie nowym, u nas w Europie. Czymś, co przyszło i co początkowo wzbudzało być może zdumienie, nieraz uśmiech, ale potem zaczęło budzić grozę - mówił Andrzej Duda.

Podkreślił, że lekarze zaangażowani w misję medyczną we Włoszech "nie zawahali się pojechać tam, gdzie było najgorzej". - Tam, skąd inni uciekali, państwo pojechaliście pomagać, po to, żeby realizować przysięgę Hipokratesa, po to, żeby służyć drugiemu człowiekowi, po to, żeby w jakimś sensie walczyć, tak jak nasi żołnierze - za wolność naszą i waszą i po to też, żeby się uczyć jak walczyć z koronawirusem najskuteczniej. Bardzo za to dziękuję - powiedział Duda.