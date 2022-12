Duda: chciałbym, żeby została przyjęta ustawa ustanawiająca asystencję osobistą dla każdego z niepełnosprawnością

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. - Świadectwo osób, które potrafią przełamywać bariery, cieszyć się życiem, osiągać sukcesy mimo przeszkód, ma znaczenie fundamentalne - mówił.

Ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypada 3 grudnia.

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami PAP/Rafał Guz

W piątek w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, promowanie Polski na arenie międzynarodowej i za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.

Duda: państwo prawdziwie nowoczesne to państwo dla każdego

Prezydent w trakcie uroczystości zwracał uwagę, że ten dzień ma przypominać o tym, "co to znaczy państwo prawdziwie nowoczesne". - Państwo prawdziwie nowoczesne to państwo dla każdego. Państwo dostępne w każdym calu, czyniące wszystko ku temu, aby każdy człowiek mógł w pełni funkcjonować w społeczeństwie - zapewniał.

Prezydent podziękował wszystkim odznaczonym za ich działalność, trud, kreatywność, a przede wszystkim za dzielenie się z innymi.

- Nie jest łatwo znaleźć się w niepełnosprawności, kiedy ktoś uległ jakiemuś wypadkowi, czy jeżeli choroba spowodowała, że staje się osobą z niepełnosprawnością, następuje zmiana życia. (...) Wtedy to świadectwo osób, które potrafią przełamywać bariery, które potrafią po prostu żyć, cieszyć się życiem, realizować się, osiągać sukcesy mimo przeszkód, ma znaczenie fundamentalne - mówił.

Odznaczenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami PAP/Rafał Guz

Jeszcze raz podziękował tym, którzy "mimo przeszkód osiągają sukcesy, a także samorealizują się, którzy mimo przeszkód rozsławiają jako reprezentanci naszego kraju dobre imię Rzeczypospolitej". - Dziękuję wszystkim tym, którzy im to umożliwiają, którzy ich wspierają, poświęcają swój osobisty czas, wykorzystując ku temu swoje umiejętności. To jest codzienne myślenie o drugim człowieku, nie wszystkich na to stać. Jesteście państwo wyjątkową grupą w naszym społeczeństwie - podkreślił Duda.

Przyznał, że bardzo by chciał, aby Polska stawała się coraz bardziej dostępna. Ocenił przy tym, że na przestrzeni lat wiele się zmieniło. - Im państwo jest zamożniejsze, im większa świadomość społeczeństwa, tym większe są możliwości realizacji działań w zakresie dostępności. (...) Chodzi o to, żeby Polska była dostosowana wszędzie do potrzeb obywatela - zauważył.

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami TVN24

- Widzimy także, jak zmienia się myślenie. Oczywiście dotyczy to przede wszystkim dziedziny urbanistyki, ale przecież w życiu codziennym to też ma ogromne znaczenie. Chodzi o to, żeby Polska była dostosowana wszędzie do potrzeb obywatela niezależnie od tego, czy ten obywatel ma możliwości poruszania się, po prostu zwykłego chodzenia czy też porusza się przy pomocy wózka. Czy ten człowiek jest w pełni widzący, czy może niedowidzący, czy może niewidzącym, czy może jest niedosłyszący, czy nie słyszy. Trzeba czynić wszystko, aby każdy z nas miał normalne możliwości funkcjonowania - zaznaczał.

Wspomniał, że w Kancelarii Prezydenta pracownicy starają się "pracować nad rozwiązaniami nowoczesnymi, które pomogą między innymi także w zakresie ustanowienia asystencji osobistej". - Jest program pilotażowy realizowany od 2020 roku w ramach działań rządu, ale chciałbym, żeby została przyjęta w Polsce ustawa, która będzie taką asystencję osobistą ustanawiała mam nadzieję w przyszłości dla każdej osoby z niepełnosprawnością - powiedział Duda.

