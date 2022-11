Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie i admiralskie

- Mamy dzisiaj wojnę tuż za naszą granicą. Mamy dzisiaj realne, namacalne niebezpieczeństwo. Mamy sąsiada, który nie waha się rzucać gróźb i pokazywać, że oczekuje tego, że inne państwa i narody będą mu podległe. Znamy wszyscy znakomicie naszą historię i wiemy, co to może znaczyć i jaka z tym jest związana odpowiedzialność - powiedział Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Zwrócił uwagę, że uroczystość odbywa się w przededniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości. - Ile wichrów przeszło przez naszą ziemię, ile wichrów chłostało nasz naród w historii, ile razy te wichry przede wszystkim sprawdzały właśnie tych, którzy podejmują się zadania obrony ojczyzny - mówił prezydent.

- Dzisiaj widzimy to w sposób szczególnie wyrazisty i stąd ta rola jest związana dziś z tak ogromną odpowiedzialnością: za bezpieczeństwo Polski, za żołnierza Rzeczypospolitej - tego kim on będzie i jaki on będzie, z jakiego przykładu on będzie czerpał i kto będzie dla niego wzorem, i wreszcie, jak będzie doskonalony w swojej służbie i jak będzie do tej służby motywowany - dodał.