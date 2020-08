Prezydent o rocznicy Bitwy Warszawskiej

Nawiązując do obchodów rocznicowych, prezydent podkreślił, że "to bardzo ważny dzień". - To jedne z najbardziej symbolicznych nominacji generalskich w historii Wojska Polskiego. Wojsko Polskie ma wewnętrzne poczucie kontynuowania tradycji tamtych zwycięzców sprzed 100 lat. Zwycięzców, którzy byli w jakże trudnej sytuacji, zwycięzców, którzy zwyciężyli pomimo zwątpienia w kraju i poza granicami, zwycięzców, którzy zwyciężyli rzutem na taśmę, kiedy wszystko wydawało się przegrane. Zwyciężyli dlatego, że zachowali męstwo, odporność psychiczną, siłę woli i determinację do ostatniego momentu - mówił Duda.