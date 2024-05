Prezydent wręczył nominacje dowódcze

"Nie było żadnych wątpliwości, kto powinien zostać mianowany"

- Często to podkreślam, jakże jesteśmy szczęśliwym pokoleniem, które od 35 lat żyje i samo stanowi o sobie w suwerennej i niepodległej RP, gdzie sami decydujemy o tym, kto będzie nami rządził, a więc w jakim kierunku będą prowadzone polskie sprawy. Jakie to cenne, a jakże często dziś tego nie doceniamy - mówił prezydent

Duda: wiemy, jak wiele czyha na nas zagrożeń

- My także, którzy odpowiadamy za kwestie prawne, za kwestie legislacyjne, za kwestie ustrojowe Rzeczypospolitej - pan premier, ja, moi współpracownicy, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obserwujemy to wszystko, słuchamy tego, co panowie nam mówicie, wyciągamy wnioski z aktualnych zdarzeń - powiedział Duda. - To właśnie dlatego wczoraj (w czwartek - red.) złożyłem do Laski Marszałkowskiej projekt ustawy o działaniach organów państwa w sytuacji zagrożenia granic Rzeczypospolitej, w sytuacji zagrożenia zewnętrznego. Potrzebne są nam nowe procedury, które będą pozwalały na szybkie interweniowanie w przypadku zagrożenia - podkreślił Duda.