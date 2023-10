Prezydent Duda wręczył akty powołania na stanowiska sędziowskie. Komentarz prof. Płatek i sędziego Gąciarka

- Natomiast wszyscy pozostali mają świadomość tego, że to, co robią, że KRS jest niekonstytucyjna, będą prawdopodobnie musieli wrócić na swoje poprzednie stanowiska i ci ludzie muszą wystartować w takim konkursie, który będzie przeprowadzony przez KRS, zgodny z konstytucją - wskazała.

Prof. Płatek: prezydent utrudnia proces przywracania praworządności w kraju

- Prezydent, który świadomie nie stosuje się do wyroków TSUE, do wyroków, które wyraźnie mówią również w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, że to, co się tu dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, jak i w sądach jest niekonstytucyjne, utrudnia proces przywracania praworządności w kraju – dodała.