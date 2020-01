Prezydent wnioskuje do Trybunału Konstytucyjnego. Chce zbadania przepisów, na które powołał się Sąd Najwyższy

Premier Mateusz Morawiecki skierował pytania do Trybunału Konstytucyjnego

24.01 | Premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie przepisów, na mocy których trzy izby Sądu Najwyższego podjęły czwartkową uchwałę. Nie wiadomo jak szybko uzyska odpowiedź, bo o ile sprawa jawności list poparcia dla kandydatów do nowej KRS od miesięcy czeka na swoją kolej, to już wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek w sprawie Sądu Najwyższego rozpatrzony został błyskawicznie.