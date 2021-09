Prezydent Andrzej Duda w Nowym Jorku. Rozpoczęła się wizyta w USA

Wystąpienie w ONZ

Duda będzie przebywał w Nowym Jorku do piątku. Główną okazją do wizyty w tym mieście jest wystąpienie prezydenta podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, planowane tuż po północy w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

Spotkania z głowami państw

Brak spotkania z Bidenem

- Prezydent Joe Biden zawsze jest mile widziany w naszym kraju (...), ale zależy nam na tym, by najpierw nastąpiła pewna refleksja na temat tego, co się stało w związku z Nord Stream 2 i w sprawie stosunków z Europą Środkowo-Wschodnią - powiedział prezydencki minister Jakub Kumoch podczas spotkania z dziennikarzami po przylocie prezydenta Andrzeja Dudy do Nowego Jorku. Dodał, że rosyjski gazociąg wywołał w Europie "deficyt bezpieczeństwa" i zaznaczył, że "tę sytuację trzeba rozwiązać". Jak zaznaczył, nie jest to temat do rozmowy na 15 minut w kuluarach.