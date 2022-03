Prezydent Andrzej Duda: żołnierze strzegą polskiej ziemi przed jakimikolwiek ewentualnymi zakusami

- Mamy już dzisiaj na terenie Polski ponad dziesięć tysięcy amerykańskich żołnierzy, około pięć tysięcy jest tutaj we wschodniej części Polski. Wiadomo, czym się zajmują, to jest dzisiaj najważniejsze zadanie realizowane przez naszą 21. brygadę podhalańską, to jest koordynacja ewakuacji ludności z Ukrainy - opisał.

Mówił też, że żołnierze strzegą polskiej ziemi "przed jakimikolwiek ewentualnymi zakusami". - Na szczęście nie mamy żadnych incydentów, jak do tej pory niczego nie odnotowano, Polska także dzięki służbie właśnie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich jest bezpieczna i my wszyscy też jesteśmy bezpieczni - powiedział prezydent.

Zapowiedział, że dziś pojedzie na granicę "po to, żeby zobaczyć, jak tam bezpośrednio wygląda sytuacja, jak idzie akcja ewakuacyjna, jak to się wszystko odbywa". - Chcę zobaczyć jakie tam są warunki i porozmawiać także z tymi, którzy tam na miejscu wykonują zadania, także z wolontariuszami, ale również uchodźcami, naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, którzy ufają nam i przybywają po to, żeby schronić tutaj, żeby schronić się przed wojną, po to, żeby tutaj być bezpiecznymi - mówił.