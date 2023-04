Prezydent Duda: zbrodnie popełnione w Buczy odzwierciedlają prawdziwą naturę "ruskiego miru"

Nikt, nieistotne czy to prezydent, generał, czy którykolwiek z ministrów, nie może pozostać bezkarny - powiedział prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu w rocznicę wyzwolenia ukraińskiej Buczy spod rosyjskiej okupacji. Jednocześnie wskazał, że "wymierzanie sprawiedliwości już się rozpoczęło". - W tym kontekście symboliczną datą będzie 17 marca. W tym dniu Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina - przypomniał.

- Świadomie popełnione zbrodnie muszą podlegać karze. I nikt, nieistotne czy to prezydent, generał, czy którykolwiek z ministrów, nie może pozostać bezkarny - powiedział prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu w rocznicę wyzwolenia ukraińskiej Buczy spod rosyjskiej okupacji.

- Dlatego też społeczność międzynarodowa musi zabiegać o utworzenie specjalnego trybunału dedykowanego rosyjskim zbrodniom wojennym w Ukrainie . Jesteśmy to winni wszystkim ofiarom Buczy i tysiącom innych ofiar na ukraińskiej ziemi - podkreślił prezydent Duda w przemówieniu wygłoszonym w formie zdalnej podczas "Bucha Summit" – międzynarodowego szczytu zorganizowanego w pierwszą rocznicę wyzwolenia ukraińskiego miasta.

Także prezydent Duda w swoim wystąpieniu wskazał, że Bucza "na zawsze pozostanie symbolem rosyjskich zbrodni popełnionych w Ukrainie podczas tej wojny, ale podobnych miejsc w Ukrainie jest wiele". - Są one wszędzie tam, gdzie dotarł but rosyjskich żołnierzy - dodał.

Duda: "ruski mir" to emanacja cywilizacji śmierci

- Zbrodnie popełnione w Buczy odzwierciedlają prawdziwą naturę "ruskiego miru". Pojęcie to dosłownie oznacza "rosyjski świat", a także "rosyjski pokój", ale dla ofiar rosyjskiej agresji oznacza przemoc, terror i śmierć. Po dramatycznych wydarzeniach w Buczy nie ma już wątpliwości. "Ruski mir" to kolejna emanacja cywilizacji śmierci - mówił Duda.

- To prawda, że droga do postawienia przed sądem i skazania pozostaje długa, ale został wysłany kluczowy sygnał: nikt, niezależnie od tego, jak wielką władzę posiada, nie stoi ponad siłą prawa. Wierzę, że jest to dopiero początek, który zwiastuje serię procesów, a ostatecznie rosyjscy zbrodniarze wojenni doczekają się nowej Norymbergi - mówił prezydent Duda.