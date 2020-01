"Prezydent Putin świadomie rozpowszechnia kłamstwa historyczne"

"Putin świadomie rozpowszechnia kłamstwa historyczne"

Prezydent był także pytany o obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. - Dlatego uważam i zawsze uważałem, że obchody Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu powinny odbywać się właśnie tam [na terenie byłego obozu - red.] - mówił Duda. - To jest to najważniejsze miejsce, gdzie pamięć o ofiarach Holocaustu powinna być czczona i powinna być upamiętniania. Dlatego też, w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu, międzynarodowe uroczystości, zresztą z udziałem prezydenta Riwlina [Reuwen Riwlin - prezydent Izraela - red.] będą odbywały się na terenie obozu Auschwitz-Birkenau - przypomniał Andrzej Duda.

Wiceminister MSZ: konferencja w Jerozolimie zostanie wykorzystana przez Putina do agresywnej polityki Rosji wobec Polski

Podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk ocenił, że prezydentowi Rosji da to "zapewne możliwość dalszych prób narzucania własnej wersji historii przyczyn i przebiegu II wojny światowej oraz legitymizacji działań Rosji na scenie międzynarodowej". - Prezydent Andrzej Duda ma wszelkie powody, by przypuszczać, że styczniowa konferencja w Jerozolimie zostanie przez prezydenta Putina wykorzystana w sposób instrumentalny do wspierania bieżącej, agresywnej polityki Rosji wobec Polski bez oglądania się na prawdę historyczną, ale co najważniejsze bez szacunku dla ofiar II wojny światowej i ofiar Holokaustu - oświadczył wiceszef MSZ.