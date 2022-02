Po drodze do Pekinu prezydent był w Tbilisi. Opowiadał o "spojrzeniu na Ukrainę z tej drugiej strony"

czytaj dalej

Policjanci z Jarosławia na Podkarpaciu chcieli, by uroczystość przekazania i poświęcenia nowych radiowozów wypadła okazale. Jednak jedno z nowych aut zostało oddelegowane do służby na granicę polsko-białoruską, dlatego funkcjonariusze pożyczyli podobne z sąsiedniej komendy, a następnie dokręcili mu inne tablice rejestracyjnie, by wiarygodniej udawał należący do nich samochód.