Prezydent w Fort Stewart. Oglądał śmigłowce Apache i czołgi Abrams

Jak ocenił, wizyta w Fort Stewart ma niezwykły wymiar jeśli chodzi o modernizację polskiej armii. - Z drugiej strony to spotkanie z żołnierzami i oficerami, których znam. To dla mnie sposobność, żeby tutaj, w USA, powiedzieć dziękuję. Wszystkim żołnierzom amerykańskim dziękuję za ich obecność w Polsce, za to, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i sojuszu z Polską sprawują straż nad naszym bezpieczeństwem wspólnie z naszymi żołnierzami - powiedział.

Fort Stewart

Fort Stewart został nazwany na cześć gen. bryg Daniela Stewarta, amerykańskiego bohatera wojny o niepodległość i przywódcy politycznego z hrabstwa Liberty w stanie Georgia. To największa baza wojskowa na wschód od rzeki Missisipi. 3. Dywizja Piechoty, która tu stacjonuje, to najbardziej zmodernizowana formacja w armii amerykańskiej, w pełni wyszkolona i gotowa do misji. Około 4,5 tysiąca żołnierzy ze sztabu 3. Dywizji Piechoty, Brygady Artylerii 3. Dywizji Piechoty, Brygady Wsparcia 3. Dywizji Piechoty i 2. Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego rozmieszczonych jest w całej Europie, między innymi w Polsce, by wspierać sojuszników NATO i szkolić się z siłami państw gospodarzy w celu budowania gotowości i interoperacyjności.