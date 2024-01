Prezydent podpisuje ustawy i kieruje do TK. Zapowiada "analogiczne działania". Mówi o Kamińskim i Wąsiku

czytaj dalej

"Budżet podpisany i o to chodziło. Reszta bez znaczenia. Pieniądze trafią do ludzi, nic tego nie zatrzyma" - napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Chodzi o podpisanie przez prezydenta ustawy budżetowej na 2024 rok, ale jednocześnie skierowanie jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Do decyzji prezydenta odniósł się też szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec.