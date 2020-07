"Mówienie, że nie było gwałtu, że to jest sprawa rodzinna, jest o wiele bardziej bulwersujące niż sam akt łaski"

Chyba w każdym przyzwoitym człowieku coś się burzy, kiedy czytając te brutalne opisy sprawy o przemocy seksualnej, o wieloletnim znęcaniu się, okazuje się, że nagle to jest ta rodzina, którą wybiera prezydent, to jest ten sprawca, którego prezydent obdarza swoją łaską - powiedziała w "Kawie na Ławę" posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. Zdaniem Jakuba Kuleszy z Konfederacji, "mówienie przez pana prezydenta, że nie było gwałtu i że to jest sprawa rodzinna, jest o wiele bardziej bulwersujące niż sam akt łaski".