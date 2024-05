Szczegółowa analiza sprawy skłoniła mnie do tego, żeby tego ułaskawienia udzielić - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda. Odniósł się do decyzji w sprawie samotnej matki czwórki dzieci, skazanej na trzy lata więzienia za ugodzenie nożem sąsiada. - To był czyn specyficzny, to była obrona przez nią miru domowego, to była obrona jej rodziny - mówił Duda.

Prezydent, który przebywa we Włoszech na obchodach 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino, był pytany przez dziennikarzy o jego decyzję o ułaskawieniu kobiety.

- Jeżeli chodzi o decyzje ułaskawieniowe, każda jest podejmowana po kompleksowym rozważeniu sprawy. Ta sprawa po analizie bardzo szczegółowej - i sytuacji osobistej i tamtego tragicznego zdarzenia, kiedy doszło do popełnienia tego przestępstwa i później procesu, jak również i przebiegu całej sytuacji prawnokarnej i penitencjarnej skłoniły mnie do tego, żeby tego ułaskawienia tej pani udzielić - odpowiedział Duda.

Prezydent dodał, że decyzję o ułaskawieniu w tej sprawie podjął również ze względu na sytuację rodzinną kobiety, w tym ze względu na jej dzieci. - Ze względu na cały szereg czynników, które tutaj miały miejsce, jak i charakter tego czynu. To był czyn specyficzny, to była obrona przez nią miru domowego, to była obrona jej rodziny - dodał.

Prezydent Andrzej Duda w Watykanie PAP/Piotr Nowak

Prezydent ułaskawił matkę czwórki dzieci

O decyzji prezydenta informowaliśmy w TVN24 w czwartek. Ułaskawiona przez Andrzeja Dudę pani Angelika jest samotną matką dwójki dzieci z autyzmem, synów w wieku sześciu i ośmiu lat. Ma także córkę, która ma dwa lata i kilkumiesięcznego synka.

Pani Angelika została skazana na trzy lata więzienia za ciężkie uszkodzenie ciała. W trakcie kłótni zaatakowała sąsiada nożem. Mężczyzna przeżył.

Bohaterka reportażu "Uwagi!" TVN zwróciła się do prezydenta o ułaskawienie jeszcze w grudniu.

Gdyby nie została ułaskawiona przez Andrzeja Dudę, 25 maja musiałaby wrócić do celi. - Byłabym zmuszona po prostu zostawić dzieci w domu dziecka i przygotować je na to, że przez dłuższy okres nie będą mnie widzieć – mówiła pod koniec marca pani Angelika.

Wcześniej, przed decyzją prezydenta, Sąd Okręgowy we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował prośbę o ułaskawienie. Sąd apelacyjny przychylił się do prośby i wydał pozytywną opinię w stosunku do skazanej.

Kobieta rozwiodła się z mężem, którego broniła w kłótni.

Autorka/Autor:js

Źródło: PAP, TVN24