"Piękny gest, jesteśmy tutaj razem". Kwiaty przed pomnikiem Wincentego Witosa

Prezydent podziękował przedstawicielom opozycji

- Tak jak wtedy wszystkie stronnictwa polityczne stanęły za tym rządem, tak jak wszystkie stronnictwa polityczne wówczas od prawej strony do lewej strony sceny politycznej stanęły razem w obronie Polski, tak i dzisiaj my razem stoimy tutaj pod pomnikiem wielkiego Polaka, wielkiego patrioty, wielkiego polityka w historii RP Wincentego Witosa, po to, by oddać mu hołd - powiedział Duda.