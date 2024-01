Dwa spotkania Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek spotka się z byłym prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim, a także z premierem Donaldem Tuskiem. Ta pierwsza rozmowa ma dotyczyć między innymi komunikatu ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który ogłosił, że Barski został przywrócony do służby bez podstawy prawnej, a to oznacza, że nie może być prokuratorem krajowym.

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenie prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 roku zostało dokonane bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia, nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia prokuratorem krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał, że pełniącym obowiązki prokuratora krajowego został Jacek Bilewicz.