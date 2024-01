Żony Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika u prezydenta

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w czwartek z Romą Wąsik i Barbarą Kamińską - żonami skazanych polityków PiS Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. W środę żony skazanych spotkały się z mężami w areszcie.

Skazani politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani we wtorek na terenie Pałacu Prezydenckiego. Przewieziono ich do komendy policji, a następnie do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie.

W czwartek dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński ustalił, że Kamiński i Wąsik zostali przewiezieni z warszawskiego aresztu do innych zakładów karnych. Syn Kamińskiego - Kacper Kamiński - napisał w mediach społecznościowych, że jego ojciec trafił do Radomia, a Wąsik "do Ostrołęki". Chodzi o miejscowość Przytuły Stare, gdzie znajduje się zakład karny.

Żony Kamińskiego i Wąsika u prezydenta

"Trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika" - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta na platformie X (dawniej Twitter).

Spotkały się z Kamińskim i Wąsikiem

Mariusz Kamiński "tuż przed zatrzymaniem" napisał oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Odczytał je w środę na konferencji prasowej Błażej Poboży, bliski współpracownik skazanego polityka.

Kamiński w oświadczeniu przekonuje, że został "skazany za walkę z korupcją". "Skazanie oraz podjęcie bezprawnych działań dotyczących pozbawienia mandatu poselskiego traktuję jako akt zemsty politycznej. W związku z tym jako więzień polityczny od pierwszego dnia mojego uwięzienia rozpoczynam protest głodowy" - poinformował.

W środę wieczorem gośćmi w TV Republika były żony zatrzymanych we wtorek Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego - Roma Wąsik i Barbara Kamińska. Obie widziały swoich mężów w areszcie.

Roma Wąsik, żona Macieja Wąsika, przekazała, że jej mąż też rozpoczął protest głodowy. - Mąż także rozpoczął głodówkę, bo się o to jego zapytałam - powiedziała Roma Wąsik.

Czym była afera gruntowa

W 2007 CBA, którym kierował wtedy Mariusz Kamiński (Maciej Wąsik był jego zastępcą) zorganizowało prowokację, która miała uderzyć w ówczesnego ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Podstawieni agencji Biura mieli zaproponować urzędnikom kilkumilionową łapówkę za odrolnienie działki na Mazurach. Na skutek przecieku nie doszło do przekazania pieniędzy, akcja CBA zakończyła się niepowodzeniem. W efekcie Lepper został zdymisjonowany przez Jarosława Kaczyńskiego (był wtedy premierem). Polityczne trzęsienie ziemi doprowadziło do rozpadu koalicji PiS-Samoobrona- LPR i do przedterminowych wyborów, w wyniku których władzę przejęła koalicja PO-PSL.

Sędzia Anna Bator-Ciesielska, która ogłaszała w grudniu 2023 roku prawomocny wyrok w sprawie Kamińskiego i Wąsika mówiła, że ich działanie przed laty, gdy stali na czele CBA "dalece rozmijało się" ze standardem działania organów ścigania w ramach kontroli operacyjnej i prowokacji. - Opisane w wyroku czynności podejmowane przez oskarżonych były nie tylko działaniami bezprawnymi (...) Nie były to działania zmierzające do wykrycia przestępstw, lecz kreujące to przestępstwo - wskazała sędzia.

