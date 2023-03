Prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefem CIA

czytaj dalej

Microsoft opublikował informację o krytycznej podatności w aplikacji Outlook na systemie Windows - jest łatwa do wykorzystania, o szerokich skutkach i może prowadzić do zdalnego przejęcia konta, czyli bez udziału użytkownika - napisał w komunikacie pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Jak podała stacja CNN, dzięki wykorzystaniu podatności, hakerzy powiązani z wywiadem wojskowym Rosji próbowali i w niektórych przypadkach udanie zinfiltrowali sieci używane przez siły zbrojne w Europie, firmy transportowe i energetyczne.