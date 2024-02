Bosak i Tyszka po spotkaniu z Dudą. Jakie szanse na "reset konstytucyjny"

Spotkanie oceniamy jako dobre i konstruktywne - stwierdził lider Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który w środę spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. O wizycie poinformował w RMF FM prezydencki minister Marcin Mastalerek, pytany o pomysł Konfederacji dotyczący "resetu konstytucyjnego".

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie wicemarszałka Sejmu, lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka oraz przewodniczącego klubu Konfederacji Stanisława Tyszki z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem rozmowy była kwestia "resetu konstytucyjnego".

Bosak: rozmowa dotyczyła poprawek do konstytucji

Bosak na konferencji prasowej po spotkaniu powiedział, że rozmowa z prezydentem dotyczyła przygotowania poprawek do konstytucji, które "zakończą chaos w państwie, wzajemne negowanie składów naczelnych ciał konstytucyjnych takich jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa".

Podkreślił, że Konfederacja proponuje w tym celu powołanie "forum złożonego z prawników", którzy pracowaliby nad propozycjami przedstawionymi przez Konfederację i inne partie.

- Spotkanie oceniamy jako dobre, konstruktywne. Pan prezydent wykazał otwartość na nasze propozycje. (...) Zapowiedział, że jeżeli uda nam się doprowadzić do powołania takiej grupy roboczej, to również deleguje do takiego forum swojego przedstawiciela - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Stanisław Tyszka i Krzysztof Bosak TVN24

Bosak zaznaczył, że do "resetu konstytucyjnego" potrzebne jest osiągnięcie kompromisu i uzgodnienie poprawek do Konstytucji, które potem zostaną przyjęte przez Sejm większością konstytucyjną, by "przywrócić uznawanie konstytucyjne TK, SN i KRS przez wszystkie siły polityczne".

Tyszka: prezydentowi zależy na realnej woli kompromisu

Tyszka z kolei podkreślił, że prezydent podczas spotkania zgodził się, że "do tego resetu konstytucyjnego prędzej czy później powinno dojść". Dodał, że Konfederacja obawia się działań pozorowanych ze strony innych partii. Jak podkreślił, zależy mu na realnej woli kompromisu na poziomie konstytucyjnym i otwartej rozmowy między wszystkimi siłami politycznymi "niekoniecznie w obecności kamer".

Wcześniej w środę Marcin Mastalerek pytany w radiu RMF FM o Krzysztofa Bosaka, który chciałby rozmawiać z prezydentem w sprawie "resetu konstytucyjnego", odpowiedział, że "drzwi pałacu są otwarte".

Krzysztof Bosak i Andrzej Duda Radek Pietruszka/PAP

Mastalerek przypomniał, że kiedy rządziło PiS i chciało zmieniać konstytucję, to opozycja mówiła wówczas, że z ludźmi, którzy łamią konstytucję, tego się nie robi. - Spodziewam się, że dziś tak samo odpowie PiS, a ma większość blokującą do zmiany konstytucji - zauważył.

Zapytany, czy wierzy w "reset konstytucyjny" i kompromis, że zarówno władza, jak i opozycja będą uznawały te same wyroki tych samych trybunałów i sądów, odparł: - Wydaje mi się, że do tego nie dojdzie. Nie zależy na tym obecnej władzy i nie będą chcieli tego robić. Oni potrzebują paliwa na najbliższe wybory, na najbliższe kampanie i uważam, że Krzysztof Bosak ma dobre pomysły, przyświecają mu szczytne idee, natomiast nie będzie zainteresowania ze strony obozu władzy, takiego realnego - odpowiedział Mastalerek.

Pytany, czy premier Tusk będzie chciał zmienić konstytucję, Mastalerek odpowiedział: - Myślę, że będzie musiał jakoś przed opinią publiczną udawać, że chce tę konstytucję zmienić. Zdaniem Mastalerka "Donaldowi Tuskowi zależy na chaosie i zależy na awanturze, żeby przykrywać to, czego nie robi, i żeby nie rozmawiać o rzeczach ważnych, więc nie spodziewam się, że realnie będzie chciał to zmienić".

Konfederacja proponuje "reset konstytucyjny"

Konfederacja przedstawiła w ostatnim czasie propozycję zmian w konstytucji. "Trzeba wprowadzić reset konstytucyjny poprzez poprawki do Konstytucji, które wyzerowałaby składy najważniejszych organów sądownictwa (w tym Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego) i wspólnie zostałyby wybrane na nowo. To jedyna droga, by uchronić Polskę przed trwałym paraliżem prawnym!" - napisała partia.

12 stycznia Bosak na konferencji prasowej w Sejmie zaapelował do wszystkich sił politycznych, żeby usiadły do rozmowy ze sobą o tym, jak przywrócić jedność państwa.

