Prezydent Andrzej Duda solidarny z więźniami politycznymi na Białorusi: Polska pragnie takiej samej Białorusi jak oni

Nadę znalazł na posadzce gabinetu jej szef, księgowy. Leżała przy biurku, w kałuży krwi. Jedna z sąsiadek słyszała tamtego dnia rano, jak coś ciężkiego upada na podłogę, inna, jak ktoś podejrzanie długo używa w biurze umywalki. Śledczy z Genui wracają do sprawy z 1996 roku, bo do dziś nie udało się ustalić, kto zabił 24-letnią sekretarkę z Chiavari. Teraz wszystkie tropy prowadzą do jej dawnej znajomej, wtedy nieszczęśliwie zakochanej w szefie Nady. "Znam ją, widziałam jak tego dnia, brudna, chowa coś pod siodełko skutera i odjeżdża" - to fragment anonimowej rozmowy telefonicznej sprzed ćwierć wieku, który właśnie udostępniła włoska policja z prośbą o pomoc w ustaleniu, czyj to głos. Znajoma żyje do dziś. Funkcjonariusze w poniedziałek zabezpieczyli jej skuter. Ten sam, którym jeździła 25 lat temu.