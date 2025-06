Prezydent o sytuacji w kadrze: to powinno być podstawowym zmartwieniem trenera

Prezydent Andrzej Duda o sytuacji w reprezentacji Polski Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Podczas rozmowy z dziennikarzami w trakcie wizyty w Malezji Andrzej Duda został zapytany m.in., czy martwi go sytuacja w reprezentacji Polski w piłce nożnej, w tym spór między Michałem Probierzem i Robertem Lewandowskim. - Jest oczywiście wiele emocji. Ja się tym emocjom wcale nie dziwię. Przeżywamy nasze dyscypliny, które uważamy za bardziej narodowe. Z całą pewnością piłka nożna do nich należy - stwierdził prezydent.

Prezydent o Robercie Lewandowskim i Michale Probierzu

- Sytuacja wokół kadry w związku z tym elektryzuje wszystkich. Nie wiem do czego tak naprawdę, w istocie, kiedy głębiej spojrzymy, sprowadza się ten spór, który zaistniał między trenerem Probierzem, a panem Robertem Lewandowskim - dodał prezydent. - Trener podjął takie decyzje, jakie podjął. Pan Robert Lewandowski, jak słyszę, również i w tym zakresie swoje decyzje zakomunikował. Tutaj jest bardzo wiele czynników - kontynuował Duda.

Jak zaznaczył prezydent, darzy Lewandowskiego "szacunkiem i sympatią". - Jest to świetny zawodnik, zresztą też wielka postać - ocenił prezydent, dodając: - Natomiast Robert Lewandowski w sierpniu skończy 37 lat. Jak na standardy piłki nożnej raczej jest to moment powoli zbliżania się do zakończenia kariery, tak patrząc całkowicie obiektywnie. Przynajmniej tak mi się wydaje.

Prezydent Andrzej Duda Źródło: Piotr Nowak/PAP

- Przede wszystkim patrzę na to z punktu widzenia czy są następcy Roberta Lewandowskiego - podkreślił, mówiąc o sytuacji w kadrze narodowej. - Czy są wychowani młodzi zawodnicy, którzy są naszymi wschodzącymi gwiazdami, którzy dają szansę na to, że polska reprezentacja nie będzie przegrywała z Finlandią. Bardzo bym chciał, żeby tak było i to powinno być podstawowym dzisiaj zmartwieniem trenera. Myślę, że to powinno być podstawowe zmartwienie także i kibiców - stwierdził prezydent.