Rakowska: sporu kompetencyjnego tak naprawdę nie ma

Sporu kompetencyjnego tak naprawdę między wymienionymi organami nie ma. W procedurze, którą zastosował pan minister Adam Bodnar, nie uczestniczą ani prezydent, ani prezes Rady Ministrów - tłumaczyła na antenie TVN24 dr hab. Anna Rakowska sytuację dotyczącą obsadzenia stanowiska prokuratora krajowego. Prezydent Andrzej Duda złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem, premierem a Prokuratorem Generalnym. Chodzi o sprawę Dariusza Barskiego. Według prezydenta doszło do "nielegalnego usunięcia Prokuratora Krajowego".

Prezydent Andrzej Duda złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o "rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Prezesem Rady Ministrów oraz Prokuratorem Generalnym" - poinformowała prezydencka kancelaria. Napisano, że ma to związek "z próbą nielegalnego usunięcia ze stanowiska Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego oraz niezgodną z prawem próbą wskazania nowego pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego". Tymczasem na stronie Prokuratury Krajowej, w której nadal są osoby z nadania Zbigniewa Ziobry, pojawił się komunikat dotyczący decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który w poniedziałkowe popołudnie "wydał postanowienie tymczasowe" dotyczące tej sprawy.

Dr hab. Rakowska: nie ma sporu kompetencyjnego

Według dr hab. Anny Rakowskiej, wykładowczyni z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego nie doszło do sporu kompetencyjnego. - Sporu kompetencyjnego tak naprawdę między wymienionymi organami (prezydentem, premierem i Prokuratorem Generalnym - red.) nie ma. W procedurze, którą zastosował pan minister, Prokurator Generalny Adam Bodnar, nie uczestniczą ani prezydent, ani prezes Rady Ministrów. W szczególności nie ma tutaj żadnego sporu kompetencyjnego, żadnych wątpliwości, co do zakresu kompetencji pomiędzy Prokuratorem Generalnym a prezydentem - mówiła dr hab. Rakowska.

"Postanowienie tymczasowe" TK. "Zastanawia błyskawiczna prędkość"

Dr hab. Rakowska powiedziała, że postanowienie tymczasowe zostało wydane w postępowaniu wszczętym przez samego Dariusza Barskiego. - Przede wszystkim bardzo zastanawia błyskawiczna prędkość działania Trybunału Konstytucyjnego. Z tego, co czytałam, to postanowienie tymczasowe zostało wydane w postępowaniu wszczętym przez samego pana prokuratora Barskiego. Złożył skargę konstytucyjną. Skarga konstytucyjna to taki środek, który każdy z nas może złożyć do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli stwierdzimy, że zostały naruszone nasze prawa konstytucyjne i została wyczerpana sądowa droga krajowa - mówiła.