Prezydent Duda rozpoczął wizytę w Egipcie. Jak sam mówi, z misją zleconą przez Zełenskiego

Napięty harmonogram poniedziałkowych spotkań

We wtorek spotkanie z mediami

"Włączamy się prawdopodobnie do walki z plagą głodu na świecie"

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch mówił na początku tygodnia na antenie RMF FM, że wizyta prezydenta Dudy w Egipcie będzie w jakimś stopniu poświęcona sprawie Ukrainy, ponieważ Egipt jednym z głównych odbiorców pszenicy z Ukrainy. Kumoch dodał, że podczas niedawnej wizyty w Kijowie prezydent rozmawiał też o tym, co może przekazać Egipcjanom w imieniu Ukraińców. Prezydent podczas piątkowej gali konkursu AgroLiga 2021, podkreślił, że niewykluczone, że Polska włączy się do walki z plagą głodu na świecie, jeśli eksport płodów rolnych z Ukrainy nie zostanie wznowiony. - Dzisiaj włączamy się prawdopodobnie do walki z plagą głodu na świecie. Być może, że państwa płody rolne, to co w tym roku zbierzecie państwo z pól, trafi do Afryki, do Ameryki Południowej, do wielu innych miejsc, gdzie będzie ratowało życie" - powiedział prezydent Duda. "Wojna, która teraz toczy się za naszą granicą na Ukrainie może spowodować ogromny kryzys żywnościowy na świecie, to problem tego, że Ukraina na wielu rynkach stanowiła fundament importu zboża, oleju słonecznikowego, wielu innych produktów rolnych - dodał prezydent.