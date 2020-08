"To jest TikTok? Jestem na TikToku?". Prezydent Duda rezygnuje, szef jego biura prasowego tłumaczy

W poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolita" zwróciła uwagę na zaprzestanie korzystania przez prezydenta Andrzeja Dudę z chińskiej aplikacji do komunikacji TikTok, krytykowanej przez Stany Zjednoczone. Dyrektor biura prasowego prezydenta Marcin Kędryna w rozmowie z tvn24.pl zapewnił, że ta decyzja nie ma nic wspólnego z sobotnią wizytą sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo w Polsce.

Na zaprzestanie korzystania przez Andrzeja Dudę z aplikacji TikTok zwróciła uwagę w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolita". Dziennik przypomniał, że "TikTok to chińskie medium społecznościowe polegające na zamieszczaniu krótkich filmów zbliżonych treścią do teledysków. Starający się o reelekcję Andrzej Duda z pompą wkroczył do niego pod koniec marca".

"To jest TikTok? Jestem na TikToku?" - tymi słowami prezydent rozpoczął swój pierwszy film na tej platformie. Później zwrócił się do uczniów, których zaprosił do wzięcia udziału w turnieju e-sportu. Wideo zostało nagrane w TikTokowym stylu, z dodatkiem dźwięków i grafik.

Prezydent Andrzej Duda założył konto na TikToku pod koniec marca TikTok

Gazeta podała, że "choć filmy biły rekordy popularności, (prezydent - red.) z aktywności zrezygnował już po kilku dniach".

"Rzeczpospolita" przedstawiła możliwe powody rezygnacji z prowadzenia konta przez Andrzeja Dudę na tej platformie. "Współpracownicy prezydenta mówią o negatywnej rekomendacji ABW dla tej aplikacji, jednak również o chęci niedrażnienia Amerykanów. Prezydent Donald Trump w ostatnich tygodniach zapowiedział blokadę TikToka, bo jego zdaniem aplikacja może być wykorzystywana do dezinformacji" - napisała gazeta.

Dyrektor biura prasowego prezydenta Dudy: nie ma żadnego związku pomiędzy wizytą Pompeo a tym, że prezydent przestał korzystać z TikToka

Redakcja portalu tvn24.pl skontaktowała się w tej sprawie z dyrektorem biura prasowego prezydenta Andrzeja Dudy Marcinem Kędryną. Przekazał, że nie ma żadnego związku pomiędzy sobotnią wizytą sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo w Polsce, a tym, że prezydent Andrzej Duda przestał korzystać z TikToka.

Andrzej Duda i Mike Pompeo Paweł Supernak/PAP

Jak zapewnił dyrektor biura prasowego prezydenta, założeniu konta na tej platformie przez Andrzeja Dudę przyświecał jeden cel - promocja turnieju gier komputerowych, który został zorganizowany dla dzieci przez Ministerstwo Cyfryzacji. Kędryna przekazał, że jeden ze sztabowców prezydenta Dudy zasugerował, że to będzie najlepszy sposób na dotarcie do uczniów. Jak ocenił dyrektor biura prasowego, film nagrany przez prezydenta rzeczywiście miał duży zasięg.

Marcin Kędryna dodał, że nie było planów, by profil prezydenta był regularnie aktualizowany. Jak stwierdził, gdyby prezydent używał TikToka trzy razy w tygodniu, a teraz nagle przestał, to można by próbować wyciągać wnioski o powiązaniu z wizytą Pompeo i stosunkiem USA do tej platformy.

Autor:ads, pp//rq

Źródło: tvn24.pl, PAP, "Rzeczpospolita"