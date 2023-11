Andrzej Duda powierzy Mateuszowi Morawieckiemu misję sformowania rządu. Zagraniczne media piszą o Polsce

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że powierzy misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Decyzję prezydenta komentowały zagraniczne media. "Zignorował apele trzech partii opozycyjnych, mimo ich deklaracji, że są gotowe, by tworzyć rząd" - ocenił portal Politico. Według hiszpańskiego "El Mundo" krok Dudy "opóźni utworzenie rządu, a to oznacza kolejne tygodnie niestabilności politycznej".

W orędziu, które prezydent Andrzej Duda wygłosił w poniedziałek, podkreślił rekordową frekwencję w wyborach parlamentarnych, co - jak dodał - jest dowodem na dobry stan polskiej demokracji. Prezydent wskazał, że postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu . Oświadczył, że zdecydował o powierzeniu funkcji marszałka seniora Markowi Sawickiemu z PSL .

BBC: PiS-owi daleko do większości

Brytyjski nadawca przypomina, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwyższy wynik w październikowych wyborach, ale jest "daleko do większości" w Sejmie.

Brytyjski dziennik "The Guardian" podkreślił, że pozostałe partie wykluczają wejście w koalicję z "nacjonalistyczną i populistyczną partią PiS", pozostawiając rządzącą od ośmiu lat partię bez jasnej drogi do utrzymania władzy. "Związany z PiS-em Duda przeprowadził konsultacje i nie spieszył się z podjęciem tej decyzji. Wielu odbierało to jako marnowanie czasu" - czytamy.