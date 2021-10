Prezydent podziękował pianistom 18. Konkursu Chopinowskiego. Laureaci odebrali nagrody

czytaj dalej

Przez białoruską granicę do Polski wciąż próbują przedostać się migranci. Aktywiści i organizacje pozarządowe nie mogą wjeżdżać na teren stanu wyjątkowego, dlatego pomagają im jedynie w miejscach, do których są w stanie dotrzeć. - To przywraca wiarę w to, że może nie jesteśmy tacy źli, że może jest w nas poczucie, że ludziom trzeba w takich sytuacjach pomóc - mówił w "Faktach po Faktach" były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.