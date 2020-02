"Zaczynamy być państwem autorytarnym"

Prezydent powinien sobie zdawać sprawę, że jeżeli zmieni się ustrój, to będzie osobą, która będzie odpowiadała przed Trybunałem Stanu - ocenił w "Kropce nad i" profesor Andrzej Zoll. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego komentował podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji tak zwanej ustawy represyjnej. - Zaczynamy już być państwem autorytarnym, gdzie władza wykonawcza przechodzi do samodzielnego rządzenia, czyli to jest pewna forma dyktatury - ocenił.

"To jest bardzo poważny błąd prezydenta"

"Sędziowie polscy są jednocześnie sędziami europejskimi"

- A po drugie - co jest ważne - to, że my możemy w sprawach wymiaru sprawiedliwości działać według naszego planu, naszych poglądów, to dotyczy tylko administrowania wymiarem sprawiedliwości. Te kompetencje, które ma minister sprawiedliwości, dotyczą tylko administracji. Natomiast sądownictwo jest władzą odrębną. Artykuł 173 konstytucji mówi wyraźnie, że sądy są oddzielone. Mają wyłączną kompetencję, która jest odrębna od kompetencji władzy wykonawczej czy władzy ustawodawczej - dodał.