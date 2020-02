Prezydent podpisał tak zwaną ustawę represyjną. "Przypieczętował zamach na naszą praworządność"

Ustawa represyjna z podpisem prezydenta

We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowych, nazywaną ustawą "represyjną" lub "kagańcową".

"Ustawę i rozwiązania w niej zawarte znam"

Według prezydenta w ustawie "nie są tylko te rozwiązania, które mają porządkować kwestię zachowań sędziów", choć - jak dodawał - "sędziowie powinni jednak zachowywać się w ten sposób, aby nikt nie mógł mieć wątpliwości co do tego, czy są bezstronni, czy nie".

"Prezydent Duda swoim podpisem przypieczętował zamach na naszą praworządność"

Złożenie przez prezydenta podpisu komentowała we wtorek w rozmowie z TVN24 wicemarszałek Sejmu i kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

Oceniła, że "dzisiaj jest naprawdę bardzo smutny dzień w Polsce dla nas wszystkich". - Bo dzisiaj pan prezydent Duda swoim podpisem przypieczętował zamach na naszą praworządność. Nie posłuchał opinii ekspertów, nie posłuchał opinii opozycji, nie słuchał także wspierających nas polityków europejskich. Zrobił to, bo jest prezydentem, który nie podejmuje samodzielnie decyzji - mówiła. Jej zdaniem prezydent "podpisuje każdy dokument, który dostaje od szefa swojej partii [Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS - przyp. red.]".

- Tak naprawdę dzisiaj, dokonując tego zniszczenia w polskim system prawnym, pan prezydent abdykował. My nie mamy prezydenta wszystkich Polaków. Mamy prezydenta, który podpisuje tylko ustawy wskazane przez przez prezesa. To jest naprawdę bardzo, bardzo smutny dzień - kontynuowała Kidawa-Błońska.

Pytana o konsekwencje podpisania ustawy, wskazywała, że "tyle dni mówiliśmy o tym, że polexit zbliża się do nas niepostrzeżenie". - Podpisane tej ustawy to jest początek rozpoczęcia tego. Wychodzimy poza europejski system prawny, przestają nas obowiązywać wartości, które są ważne w Unii [Europejskiej - red.]. Wartości dla Prawa i Sprawiedliwości nie liczą się - dodała.

Apele o weto

Pod koniec stycznia prezydent spotkał się przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, by porozmawiać między innymi o czekającej wówczas na jego podpis noweli. Opozycja usiłowała przekonać go do jej zawetowania.