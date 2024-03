Prezydent: nie chcemy ruskiego miru

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami powiatu mławskiego. Podziękował im za pamięć o Żołnierzach Wyklętych. 1 marca to rocznica rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" - Przez dziesiątki lat komuniści robili wszystko, by Polska i Polacy o nich zapomnieli, by zakopać pod ziemią w bezimiennych miejscach, bez mogił, ich zwłoki, to wszystko, co pozostało po ich walce. Ale zachowali się, zachowali się w umysłach, a przede wszystkim zachowali się w sercach. Zachowali się w pamięci swoich najbliższych i sąsiadów. Zachowali się w pamięci tych, którym dawali nadzieję na wolność, tych, którym dawali nadzieję na to, że wróci prawdziwa, wolna, suwerenna, niepodległa Polska - mówił prezydent.