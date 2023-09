Prezydent na Westerplatte: nic nie zmieni historii i prawdy historycznej

Duda: jakże przejmujący jest ten moment, kiedy słyszymy dźwięk syren

Duda: nic nie zmieni historii i prawdy historycznej, dokumentów i zdjęć ściskających się hitlerowskich i sowieckich żołnierzy

- Dziękuję, że co roku kolejne pokolenie młodych Polaków, którzy pochylają głowy nad tą pamięcią. Nie tylko pamięcią tych, którzy polegli, ale przede wszystkim pamięcią niezwykłego bohaterstwa i oddania ojczyźnie. To jest właśnie największa godność Westerplatte i Westerplatczyków. To jest właśnie największa godność obrońców wybrzeża i żołnierzy, którzy nie szczędząc sił i krwi bronili Rzeczypospolitej – podkreślił.

Szef MON: upamiętniamy wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę

Minister obrony Mariusz Błaszczak przypomniał w swoim wystąpieniu, że niemiecka napaść na Polskę została poprzedzona paktem Ribbentrop-Mołotow - porozumieniem ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy i Związku Sowieckiego. - Doszło w konsekwencji do kolejnego, czwartego rozbioru Polski. Dziś jak co roku upamiętniamy wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę - powiedział Błaszczak. - Przed chwilą pan prezydent na czele delegacji w imieniu narodu złożył wieniec na cmentarzu tu na Westerplatte, na cmentarzu polskich żołnierzy. Ten cmentarz został uporządkowany jesienią ubiegłego roku, ponownie otwarty. W ten sposób państwo polskie wypełniło swój obowiązek, zapewniając godny spoczynek obrońcom ojczyzny, po wielu latach, kiedy nie dbano o pamięć o żołnierzach, którzy oddali swoje życie za ojczyznę - mówił Błaszczak. Jak dodał, "dziś jesteśmy świadkami odradzającego się imperializmu rosyjskiego". - On zawsze był groźny; przestrzegał przed tym śp. prezydent Lech Kaczyński. Dziś wypełniamy testament pana prezydenta, wzmacniając polskie siły zbrojne, rozbudowując Wojsko Polskie - powiedział szef MON. - Mógłbym długo mówić na temat wzmacniania Wojska Polskiego. Chcę zapewnić, że to najlepsza, najskuteczniejsza odpowiedź - odstraszanie, odpowiedź na te wszystkie zagrożenia, z którymi mamy dzisiaj do czynienia - dodał Błaszczak. Jak dodał podczas uroczystości zaplanowano przelot samolotu FA-50.