Prezydent Andrzej Duda o "propozycji" dla Szymona Hołowni w sprawie Kamińskiego i Wąsika

Prezydent o "propozycji" dla Hołowni

"Dalsze decyzje pan marszałek będzie ponosił w ramach swojej odpowiedzialności"

Duda mówił, że "na przestrzeni lat, od czasu uchwalenia konstytucji z 1997 roku mieliśmy w Polsce różne przypadki ułaskawień". Dodał, że "niektóre z nich były bardzo kontrowersyjne". - Nigdy nie były w taki sposób kwestionowane, choć dotyczyły osób, które popełniły rzeczywiście przestępstwa. Dzisiaj natomiast jest grupa ludzi pełniących odpowiedzialne stanowiska w Polsce, którzy chcą, aby za wszelką cenę do zakładu karnego, do więzienia trafili ludzie, którzy realizowali swoje zadania w zakresie walki z korupcją. Uważam, że z punktu widzenia państwa polskiego jest to sytuacja niedopuszczalna - powiedział prezydent.

Duda mówił, że "to kwestia państwowa". Dodał, że powiedział to także marszałkowi Hołowni. - Jeżeli to weźmiemy pod uwagę, jeżeli do tego dołączymy element spokoju i ładu społecznego i ustrojowego, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest po prostu zamknięcie tej sprawy. Po to, by niepokoje, które w związku z tym narosły, nie rozprzestrzeniały się dalej. Bo jest to sytuacja, która w inny sposób jest de facto nierozwiązywalna - mówił.