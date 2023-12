Prezydent pisze do marszałka Sejmu w sprawie mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Prezydent Andrzej Duda skierował pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Napisał w nim, że na skutek zastosowania prawa łaski wobec posłów "nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu". Kamiński i Wąsik zostali w środę prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności i pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych.

Kancelaria prezydenta opublikowała w czwartek rano skan pisma prezydenta Andrzeja Dudy skierowanego do marszałka Sejmu Szymona Hołowni .

"W związku z podnoszoną przez Pana Marszałka informacją o planowanym wydaniu postanowień o wygaszeniu mandatów Panom Posłom, należy jednoznacznie stwierdzić, że na skutek zastosowania prawa łaski wobec Pana Mariusza Kamińskiego i Pana Macieja Wąsika, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu - napisał prezydent.

W piśmie czytamy między innymi że "w systemie organów państwowych nie istnieje żaden organ, który władny byłby uchylić lub zmienić decyzję Głowy Państwa w przedmiocie stosowania prawa łaski". "Z Konstytucji wynika wyraźnie, że to 'Prezydent stosuje prawo łaski', zaś zmiana jego decyzji przez inny podmiot, w jakikolwiek sposób, w istocie byłaby nielegalną ingerencją w wykonywanie tego prawa, które przysługuje Prezydentowi RP na zasadzie wyłączności" - napisał Duda.

Kamiński i Wąsik prawomocnie skazani

Hołownia: wszystko wskazuje, że będę zmuszony wygasić mandaty Kamińskiego i Wąsika

Marszałek Hołownia informował w środę na konferencji prasowej, że przekazał, że wpłynęło do niego "pismo od ministra sprawiedliwości informujące o tym, że sąd w Warszawie wydał wyrok skazujący w stosunku do panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika".

- To jest bardzo obszerny dokument. W tej jest on analizowany przez służby prawne Sejmu. Kiedy ta analiza się zakończy, wszystko na to wskazuje, będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów obu panów posłów - przekazał.