"Ja takich ustaw nie podpiszę". Prezydent o planach na kolejną kadencję

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek deklarację "Obronimy Polskę Plus". - "Nie podpiszę żadnej ustawy, która likwidowałaby program 500 plus lub wydłużała Polakom wiek emerytalny" - czytamy w tekście deklaracji. - Ja chcę "Polski plus" niezależnie od tego, czy kryzys jest czy nie - mówił prezydent na konferencji prasowej.

Prezydent Andrzej Duda ocenił, że ostatnie pięć lat było "dobrym czasem dla Polski". - To był czas realizacji zobowiązań, w którym miałem wielką przyjemność i zaszczyt brać udział i wspólnie z panią premier (Beatą Szydło - red.) i później z panem premierem Mateuszem Morawieckim realizować to, co uważaliśmy i jesteśmy przekonani, było dobre dla polskiego społeczeństwa, było dobre dla jego rozwoju, ale przede wszystkim było dobre także i dla rozwoju Polski, naszej gospodarki - mówił na konferencji prasowej z Beatą Szydło.

"To nie może być tak, że koszty kryzysu niesie na sobie zwykły obywatel"

Dodał, że obecnie znajdujemy się czasie kryzysowym w związku z epidemią COVID-19, a co za tym idzie, prawdopodobnie będziemy się borykali z kryzysem gospodarczym.

Prezydent ocenił, że Polacy powinni zadać dziś sobie pytanie, jakiej Polski chcą na przyszłość: czy ma to być "Polska plus", która utrzyma programy służące rodzinie i zwykłemu człowiekowi, czy "Polska minus", w której podwyższa się wiek emerytalny, a ludzie na własnych barkach ponoszą koszty kryzysu. - Ja chcę "Polski plus" niezależnie od tego, czy kryzys jest czy nie. To nie może być tak, że koszty kryzysu niesie na sobie zwykły obywatel. Gospodarcze sprawy mają być tak prowadzone, żeby państwo radziło sobie z trudnościami. Ograniczenia mają być wprowadzone w taki sposób, aby człowiek mógł normalnie pracować i aby rodzina mogła normalnie funkcjonować - oświadczył prezydent.

Andrzej Duda zobowiązał się, że jeżeli nadal będzie prezydentem, "z całą pewnością nie dojdzie do likwidacji 500 plus i podwyższenia Polakom wieku emerytalnego". - Ja takich ustaw nie podpiszę - zapewnił.

Prezydent stwierdził, że zawsze był, jest i będzie za "Polską plus". - Za tą Polską, w której najbardziej liczy się człowiek, w której najbardziej liczy się rodzina wychowująca dzieci. To jest sprawa dla mnie najbardziej fundamentalna - powiedział.

Podpisał w związku z tym deklarację "Obronimy Polskę Plus", w której zobowiązał się m.in. do tego, że nie podpisze żadnej ustawy, która likwidowałaby program 500 plus lub wydłużała Polakom wiek emerytalny. "Dziś Polska, tak jak cały świat, mierzy się z niepewnością, którą wywołała globalna pandemia. Polacy jednak potrzebują spokoju, pewności, że władza będzie o nich dbać również w trudnych czasach" - stwierdził prezydent w deklaracji "Obronimy Polskę Plus". "Dlatego zobowiązuję się, że w swojej drugiej kadencji, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie podpiszę żadnej ustawy, która likwidowałaby program 500 plus lub wydłużała Polakom wiek emerytalny" - podkreślił w deklaracji.

Rozmowa z Trumpem o testach na koronawirusa dla Polski

Prezydent mówił też na konferencji, że chce kontynuować rozpoczętą przez siebie misję jako prezydent. Zwracał uwagę na swoją dobrą współpracę z rządem. - Chcecie państwo wiedzieć, jakie w ostatnich dniach są wyniki współpracy prezydenta i rządu? Powiem krótko - chociażby poprzez moje rozmowy z premierem i ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, które później przekładają się na moje rozmowy, które prowadzę z naszymi zagranicznymi partnerami, z prezydentem Chin, z prezydentem Korei Południowej czy z prezydentem Stanów Zjednoczonych dwa dni temu - mówił Andrzej Duda. Dodał, że efektem rozmów z prezydentem Chin były kolejne transporty, które w ostatnich tygodniach przybywały do Polski. - Przede wszystkim przywożono tutaj wyposażenie ochronne dla polskich służb medycznych i innych służb które wspierają walkę z koronawirusem - powiedział prezydent. Jak stwierdził, jego rozmowa z prezydentem Korei Południowej, to przede wszystkim prośba o to, żeby Polska mogła kupić nowoczesne koreańskie testy białkowe. - Te testy już są w Polsce. Już w tej chwili są poddane próbom. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą mogły być u nas włączone i będą działaby w systemie ochrony zdrowia - powiedział Andrzej Duda. Poinformował również, że jego rozmowa z prezydentem Stanów Zjednoczonych także dotyczyła prośby, abyśmy amerykańskie nowoczesne testy produkowane przez firmę Abbott mogli kupić do Polski, i mogli ich tutaj używać. - Już zostały uruchomione rozmowy w tej sprawie. Dziś rozmawiałem także z ministrem Szumowskim. Wierzę w to, że także w najbliższych dniach będziemy widzieli tego pozytywne efekty - wyjaśnił Andrzej Duda.

"To jest trudny czas i w trudnym czasie trzeba być razem"

Szefowa sztabu programowego prezydenta Beata Szydło stwierdziła z kolei, że "zbudowaliśmy "Polskę plus" wspólnie, razem". - Zbudowaliśmy ją, bo współpracowaliśmy, bo rozumieliśmy, że to, co najważniejsze, to dobra przyszłość Polski. Zobowiązaliśmy się, że musimy rozwiązywać problemy, które dotykają zwykłego obywatela. Nasi oponenci nie tylko krytykowali, ale straszyli Polaków, że zabraknie pieniędzy, że budżet nie wytrzyma, że te programy są niepotrzebne - mówiła. Według byłej premier, liderzy obecnej opozycji proponowali wcześniej "Polskę minus", a jako jeden z przykładów podała podwyższenie przez rząd PO-PSL wieku emerytalnego. Szydło wskazała też na projekty PiS, których celem jest wsparcie gospodarki dotkniętej skutkami epidemii i przekonywała, że ich wdrożenie byłoby bardzo trudne bez współpracy rządu z głową państwa. - To jest trudny czas i w trudnym czasie trzeba być razem. Trzeba przede wszystkim podejmować trud, który pomoże nam wyjść z tego kryzysu i doprowadzi nas do nowej normalności. Czy wyobrażacie sobie państwo, że wprowadzenie tarczy antykryzysowej byłoby możliwe, gdyby był rząd, który nie chce współpracować z prezydentem? Ja sobie tego nie wyobrażam - mówiła.

