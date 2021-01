"Człowieka ogarnia smutek, że prezydenta przekwalifikować można dopiero po upływie kadencji". Reakcje polityków na słowa Andrzeja Dudy o prokuratorach

Bulwersujące słowa prezydenta pokazują, że nie rozumie on, na czym polega właściwa kontrola władzy – w taki sposób przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka odniósł się do wypowiedzi Andrzeja Dudy w programie "Sprawdzam" TVN24 o tym, że przenoszeni do innych jednostek prokuratorzy "mogą zmienić zawód", jeżeli jest im "bardzo źle". Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że prezydent takimi słowami "daje zieloną kartę" na upokarzanie prokuratorów.