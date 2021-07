Prezydent odpowiedział na list pierwszej prezes Sądu Najwyższego w sprawie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej

Prezydent Andrzej Duda odpowiedział na list Małgorzaty Manowskiej. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego odniosła się w nim do sytuacji w sądownictwie, która zaistniała między innymi po ostatnich orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. - Wszystko wskazuje na to, że będą potrzebne zmiany ustawodawcze - przyznał Duda.

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w listach skierowanych do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu oraz premiera poruszyła temat systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ma to związek z wydaniem przez unijny Trybunał Sprawiedliwości postanowienia zabezpieczającego w sprawie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej.

Prezydent odpowiedział na list pierwszej prezes SN

- Uważam, że przede wszystkim po pierwsze powinien być system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów taki, żeby była ona skuteczna, żeby społeczeństwo miało to poczucie, że to nie jest tak, że nie ma żadnej odpowiedzialności, że ona jest. Oczywiście, także żeby środowisko sędziowskie miało to poczucie, że ta odpowiedzialność jest, ale powinno być to rzeczywiście przejrzyste, rzetelne, uczciwe - powiedział.